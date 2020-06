Pôle & Mic : L’imbroglio des «sanctions sportives»!

La mise sous mandat de dépôt dimanche du directeur général de l’ES Sétif Fahd Halfaia et du manager de joueurs Nassim Saâdaoui, dans l’affaire de trucage présumé de matchs, fuité par un enregistrement sonore, est une première en Algérie. Cela indique que les autorités politiques voudraient « frapper » fort pour donner l’exemple aux autres d’autant que cette affaire a fait le tour du monde. Toute la presse sportive dans le monde a parlé de ce scandale au moment où le football algérien séduit les férus de la balle ronde à travers le monde. Ce scandale a mis mal à l’aise les politiques au moment où le pouvoir s’est engagé d’intensifier la lutte contre la corruption. Cette affaire est venue pour rappeler aux politiques que la corruption s’est aussi incrustée dans le monde sportif. Saâdaoui a été mis en détention provisoire pour «atteinte à la liberté d’autrui, diffamation et enregistrement d’appel téléphonique sans consentement», alors que Halfaia est accusé de «trucage de matchs». Mais voilà, les instances sportives n’ont pris aucune décision et n’ont pas osé statuer sur cette affaire. La ligue de football a annoncé que le dossier reste «ouvert», «ouvert» jusqu’à quand. Et pourtant, cette affaire prendrait au moins une année pour un jugement définitif. Ailleurs et on se souvient dans l’affaire de l’OM-Valencienne, qui avait mis le président du club de Marseille Bernard Tapis en dehors de la sphère sportive et politique, les deux clubs ont été rétrogradés. En Italie comme en Belgique et ailleurs, des clubs incriminés ont sévèrement été pénalisés. Or, chez nous, les instances sportives n’auraient pas le courage d’aller jusqu’au bout en sanctionnant les clubs et non pas se contenter de «pénaliser» des dirigeants. Nos dirigeants sportifs semblent attendre un «signe» des politiques pour annoncer des sanctions. La justice devra aussi aller dans le fond pour lever le voile si des joueurs seraient ou pas impliqués dans des affaires de «trucage».