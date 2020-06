Sénat : Nomination de 14 membres du Tiers présidentiel pour un mandat

Les 14 nouveaux membres du Tiers présidentiel, en attendant leur installation au niveau du Sénat, lors d’une séance plénière, auront à assumer leurs fonctions jusqu’à fin 2021, date de l’expiration de ce renouvellement des membres du Sénat. Le Président de la République vient de nommer, avant-hier, 14 membres du Tiers présidentiel pour siéger au Conseil de la Nation. Abdelmadjid Tebboune a signé, avant-hier dimanche, un décret présidentiel, en vertu duquel il a nommé les membres du Tiers présidentiel au Conseil de la Nation. Il s’agit de Mme Leïla Hammadi, veuve Aslaoui, ancienne ministre -Abdelmadjid Benkeddache, cadre supérieur de l’Etat -Omar Belhadj, avocat -Ammar Abdelhamid Mahi-Bahi, ancien ministre de la Justice -Pr. en médecine Mohamed Bouziane, ancien recteur d’université -Moussa Cherchali, dit Mustapha, membre de l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) -Omar Dadi Addoune, avocat -Belkacem Abdelaali, membre de la Fédération nationale des éleveurs (FNE) -Ahmed Bennai, cadre supérieur de l’Etat -Mohamed Hamidou, ancien cadre supérieur -Pr. Mohamed Belhadj, président du Comité médical national de diabétologie (CMND) -Noureddine Tadj, ancien cadre de l’Etat -Miloud Hanafi, ancien cadre de l’Etat -El Hadj Nour, cadre dans le secteur de la Justice. On note parmi ces nominations celle de Ammar Abdelhamid Mahi-Bahi, ex-ministre de la Justice sous feu Mohamed Boudiaf, chef d’État et ensuite sous l’ex-président déchu, Abdelaziz Bouteflika. La réunion du Bureau, aujourd’hui, du Sénat pour la désignation des vice-présidents, des présidents de commission et l’installation de nouveaux membres du Tiers présidentiel qui siègeront pour un mandat au niveau de la Chambre haute. Le prochain renouvellement des membres du Sénat aura lieu fin 2021. Signalons que Salah Goudjil assure l’intérim au niveau du Conseil de la Nation, en attendant la nomination d’un futur président. Il a été installé en avril 2019 par intérim pour combler le vide après le recours à la Constitution amendée de 2016 et la désignation de Abdelkader Bensalah, ex-président du Sénat comme chef d’Etat, pour assurer la transition et partant, organiser les élections présidentielles. La Chambre haute compte 144 membres dont 96 (2/3) sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par les conseilleurs communaux et les conseillers des provinces (wilayas); 48 désignés par le Président de la République (1/3) en raison de leurs compétences scientifiques, culturelles, professionnelles, économiques et sociales. Le Sénat a été ébranlé par des scandales de corruption entre autres son vice-président Djamel Oueld Abbès, actuellement sous mandat de dépôt, pendant que plusieurs sénateurs ont été soumis à la levée de leur impunité pour leur implication dans des affaires de corruption. Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l’APN. Pour sa composante et en attendant fin 2021, date d’expiration de ce dernier renouvellement, les sièges sont répartis comme suit avec 47 pour le FLN, 04 pour le FFS, 44 pour le RND, 44 pour le Tiers présidentiel et enfin 05 vacants.