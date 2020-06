Logement à Mostaganem : 150 bénéficiaires du LPA, usurpés de leurs droits, interpellent le wali

Un nouveau sit-in des familles de la ville de Mostaganem, bénéficiaires du LPA du programme 2013 et non logés à ce jour, est prévu. Les représentants des souscripteurs, anxieux, épuisés et coléreux, font appel à la presse, une fois de plus, pour lancer un cri de détresse à monsieur le wali, afin de les soulager des ennuis du logement qu’ils ont payé et qu’ils ne possèdent pas. Ils déclarent ainsi à la presse la genèse du dossier: »Depuis l’année 2013, 150 familles avaient bénéficié du logement formule ‘’logement participatif aidé’’ dans le cadre du programme quinquennal de 2010/2014. Ces familles n’ont pas encore vu le bout du tunnel car elles se sont engagées dans les procédures versant au promoteur des montants d’argent allant de 2.500.000,00 DA à 4.000.000,00 DA. Huit années après, elles continuent un combat contre des moulins à vent, sans espoir d’être un jour logées. Elles ont ce sentiment d’avoir été lâchées par les pouvoirs publics. Lâchées comme proie à un prédateur. Un promoteur qui leur a vendu du vent car il les a aussi ruinés. L’intervenant ajoutera: »Nous savons que nous avons à faire à un promoteur immobilier qui piétine les lois et usurpe volontairement les droits de ces familles ». En poursuivant, il affirme: »Le chantier dont le maître d’ouvrage est la Sarl SOPILAND ayant démarré à la fin de l’année 2013, arrivant à 20% d’avancement des travaux, s’arrêta sec, enfreignant la réglementation, le contrat, le cahier de charges et autres. Selon ses déclarations, il dira aussi: »Parmi les cent cinquante familles, une grande majorité vivent très mal car elles continuent à s’acquitter d’un loyer pour abriter leurs enfants. Le pire, c’est que ces familles ignorent complètement l’avenir de leur logement toujours en chantier statique qui ne bouge jamais. Parmi ces familles, il y a celles qui ignorent les raisons relatives aux aides de la Caisse Nationale du Logement car ils n’ont même pas eu droit à l’information. L’opacité de l’information incommode davantage ces citoyens qui ne trouvent pas d’interlocuteur rassurant ». Il conclut en soulevant une autre préoccupation des prescripteurs qui n’arrivent pas à retirer leurs actes notariés même si les honoraires du notaire ont été avancés. Il faut préciser que ce dossier de l’arnaque de promoteurs, de sociétés en faillite et des prescripteurs laissés à bon compte et autres histoires, a fait couler beaucoup d’encre dans la wilaya de Mostaganem. Faisant confiance aux pouvoirs publics de cette nouvelle Algérie, ces citoyens sont venus aujourd’hui interpeller Monsieur le Wali pour une réponse claire à leur situation. Ils ne demandent qu’à être logés car la malvie les épuise, les asphyxie et ils craignent la dégradation de leur quotidien. Pour ces familles, le chef de l’exécutif saura écouter leurs doléances car ils estiment être des sacrifiés d’une gestion ténébreuse de l’ancien système.