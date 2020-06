USTO : Il tue son voisin lors d’un match de football

Les habitants du quartier USTO, à l’Est de la ville d’Oran, sont depuis vendredi après-midi, sous le choc. Grands, petits, hommes et femmes, ont assisté à une scène des plus horribles qui a coûté la vie à leur voisin. La victime a été poignardé mortellement avec un couteau, par son propre ami et voisin, un chauffeur de taxi. Selon une source bien informée, tout a commencé par une bagarre lors d’un match de football, organisé entre voisins et amis. L’intervention des habitants a permis de calmer la situation. Par la suite, une autre bagarre verbale a éclaté entre la victime et le chauffeur de taxi. La tension est montée entre les 02 voisins jusqu’au drame. La victime a reçu un coup de couteau fatal qui lui a fait perdre beaucoup de sang. A l’hôpital (EHU), la victime a perdu la vie quelques minutes après son admission. Un autre voisin a été blessé au moment où il a tenté d’intervenir. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, l’auteur de ce crime demeure toujours en fuite.