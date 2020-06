Déconfinement à Saida : 08 policiers placés sous surveillance médicale…

Voila plus d’une semaine que le déconfinement a commencé pour la wilaya de Saida mais la flambée de l’épidémie est toujours là, sinon comment ce nombre de cas suspects placés sous surveillance médicale: 08 policiers dont un brigadier, originaire de Ouled-Brahim, placés en quarantaine dont l’un d’entre eux est en isolement à la salle des infectieux de l’hôpital » Ahmed Medeghri », aux côtés d’une dizaine de civils alors que les autres policiers, au nombre de 07, ont été mis en incubation à l’hôtel El-Forsane. Au sujet du confinement le 30 mai dernier, plusieurs citoyens interrogés estiment que le déconfinement a été annoncé brusquement et il est en contradiction avec les données de la crise sanitaire au niveau de la wilaya. Ce déconfinement décidé ne parle que de la décision de laisser circuler librement les automobilistes et les citoyens de 19 heures à 7 heures du matin alors que le péril est toujours là, s’interrogent les Saidis. Selon les déclarations du wali faites aux médias, « la levée du confinement concerne uniquement le mouvement des personnes – des véhicules et la relance des différents projets de réalisation alors que le dispositif relatif au gel des activités commerciales – la fermeture des mosquées – la réouverture des cafés – restaurants est toujours en vigueur et applicable jusqu’à nouvel ordre ». A ce titre, les autorités locales font preuve de professionnalisme et tiennent leurs réunions de travail pour un retour à la vie sociale – économique – culturelle et commerciale et ce, dans de bonnes conditions. Selon les officiels, le retour à la vie normale doit se faire d’une manière progressive et ce, dans le respect des mesures de prévention, dira le chef de l’exécutif, aux différents médias qui se sont bousculés pour prendre des photos avec lui. Un fait mérite d’être signalé aussi durant cette semaine écoulée, plus de 400.000 masques de protection ont été distribués à titre gracieux. L’opération est toujours en cours et elle est suivie par des campagnes de sensibilisation menées par les policiers, les pompiers et les éléments de la Protection civile. Pour ce qui est de l’allocation de solidarité fixée à 10.000DA ….un grand nombre de bénéficiaires l’ont touchée. A travers cet élan de solidarité, les autorités locales témoignent donc de leur engagement dans le processus de soutien et de solidarité avec les « victimes » de la pandémie. A noter également que le mouvement associatif ne cesse de multiplier les initiatives pour venir au secours de cette frange de la société et parmi les Associations qui se distinguent pour leurs efforts pour cette cause humanitaire, figure l’Association présidée par Chebli Said.