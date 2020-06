Point de Vue : Mauvaise hausse au mauvais moment!

Je crois, et si je ne me trompe pas, nous sommes, encore, en pleine épidémie…Le Covid-19 ne nous a pas encore, -à ce que je sache-, dit: «Adieu et à la prochaine vague».. Même, si l’épidémie s’est mise progressivement à fléchir, ses séquelles, cependant, continuent à se faire lire, d’une façon apparente, partout, sur les visages et sur le moral des citoyens. La dynamique sociale persévère dans son blocage, frôlant la mort. C’est le moment où l’Etat, gouvernants et gouvernés, sont appelés à plus de solidarité, de dialogue et d’entraide…Faisant appel à notre sagesse!! Est-ce le moment opportun pour imposer cette hausse des prix du carburant, sincèrement inopportune. Je ne prétends pas être un as de l’économie ou de la gestion des finances de l’Etat algérien. Or, je constate, seulement, en tant que citoyen, un simple citoyen tout cours, qu’il aurait fallu aider les gens à se relever de cette chute douloureuse causée par la pandémie. Après plus de trois mois d’hibernation forcée, ils aspirent à des nostalgiques retrouvailles avec leur vie et leur dynamisme. Il ne serait pas du tout sage, de leur faire un mauvais accueil, par le truchement de cette folle hausse des carburants. Allez-vous dire, peut-être, ce n’est enfin que du carburant !! Et, bien chers messieurs – dames, l’adage moderne disait, que quand le carburant monte sur le créneau de la folie, ce sont toute une série d’autres prix, concernant d’autres matières, généralement nécessaires, qui vont lui emboîter le pas et connaître, de facto, le même sort.. Nous savons que, l’avènement du Coronavirus ayant mis le pays en quarantaine, l’avait impérativement déplumé de ses ressources financières, à cause du chômage et du ralentissement, aux plus bas degrés, de l’activité économique. De telles mesures vont, sans nul doute, frapper le citoyen, notamment «le citoynoide » de plein fouet. Le rôle de l’Etat dans des circonstances pareilles, c’est de consoler le peuple, à cause des souffrances et des pertes occasionnées par l’épidémie. Il y a des familles qui dépendaient des salaires journaliers misérables et qui n’ont pas travaillé depuis trois bons mois. Ce sont des centaines de milliers de citoyens, vivant de ce régime, très liés à leur subsistance quotidienne. D’autre part, les gens du faux Hirak, qui maintiennent, toujours l’épée de la contestation et la menace sécuritaire toujours, plus haut, vont certainement pas laisser un «faux pas» aussi mal calculé, afin de l’exploiter à leur faveur. Ils pourraient bien réussir à rallier d’autres gens et agrandir leurs rangs. Dans des pareilles circonstances, disons, très particulière, imitant de près une situation de guerre, il n’y a que la planche à billets qui pourrait sauver la situation. Les USA et d’autres puissances économiques et technologies ont eu recours à cette même solution!!…A condition, évidemment, que cela ne devrait durer que pendant la période de crise …