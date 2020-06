Pôle & Mic : La Fin d’un dangereux émir!

L’émir d’Al Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdal, a été tué par les forces françaises dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne, a affirmé vendredi sur Twitter la ministre des Armées, Florence Parly, confirmant des informations obtenues par l’AFP. «Les forces armées françaises, avec le soutien de leurs partenaires, ont neutralisé l’émir Al-Qaida au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdel et plusieurs de ses proches collaborateurs, lors d’une opération dans le nord du Mali», a précisé la ministre sur son compte Twitter. «Ce combat essentiel pour la paix et la stabilité dans la région vient de connaître un succès majeur», a estimé Florence Parly. Aucune indication n’a été donnée sur le nombre et l’identité de ses collaborateurs. Droukdal, un ancien du GIA et un artificier qui a succédé à Nabil Sahraoui, est considéré comme l’un des plus dangereux terroristes et émirs car ayant réussi à se tenir à la tête du GSPC avant sa reconversion à l’AQMI. C’est le chef terroriste, qui a détenu un record de longévité au sommet de la hiérarchie d’une organisation terroriste, a su éviter tous les coups des services de sécurité et une liquidation par ses paires. C’était un « fin » émir qui savaient reculer et «satisfaire» les chefs. On savait qu’il s’était réfugié au Mali après que l’AQMI ait perdu ses bases en zone 2, soit l’Algérois. Droukdal alias «Abou Mossâab Abed El Wadoud». Il se serait enfui vers le Mali vers la fin de l’année 2018. L’AQMI s’était spécialisée dans les actions kamikazes en Algérie ciblant les symboles de l’Etat avant d’abandonner ce procédé après les diverses Fetwa des Djihadistes sur les opérations Kamikazes. L’AQMI s’est illustrée dans le kidnapping et la demande de rançon des étrangers au Sahel. L’AQMI s’est fragilisé après que Mokhtar Belmokhtar, l’émir terroriste du Sahara, ait préféré se démarquer de l’AQMI en lançant son propre mouvement et s’alliant avec les mouvements terroristes des Azawad. Ce qui a fragilisé l’AQMI. La guerre en Libye a fragilisé davantage l’AQMI. Tout récemment, Droukdal a perdu ses lieutenant Seifallah Ben Hassine, alias Abou Iyadh, ainsi que plusieurs commandants d’AQMI, dont Djamel Okacha, alias Yahia Abou Hamman. Le terroriste tunisien Abou Iyadh, figure du djihadisme tunisien, est l’un des derniers à avoir fréquenté Ben Laden. Sa liquidation a été une occasion pour Droukdal de diffuser une vidéo et de laisser croire que son organisation est bien présente et toujours déterminée à mener des actions terroristes pour venger leurs «martyrs». La page d’un dangereux sanguinaire est donc tournée. Qui le remplacera à la tête de l’AQMI?