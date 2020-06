Reprise des activités économiques en deux phases à partir du 07 juin Déconfinement: le plan du gouvernement

Pour ce qui est de cette première phase qui débutera demain

dimanche de ce mois, elle concernera la reprise des activités du secteur du BTPH, y compris les activités de sous-traitance et les bureaux d’études (architecture, urbanisme, génie civil ), avec l’organisation des transports du personnel, à la charge des entreprises, qui seront autorisés à circuler sur l’ensemble du territoire national de 05h00 du matin jusqu’à 19h00 dans le respect des consignes sanitaires et de sécurité, édictées en la matière. Le long communiqué du Premier ministre énumère une série d’activités de certains secteurs jugés névralgiques dont la pandémie du Coronavirus qui a exigé le confinement, lui a porté un coup fatal. La relance des travaux sur les chantiers est subordonnée au respect par les employeurs de la disponibilité des équipements de protection individuelle des travailleurs (masques, gants, casques), à la planification des travaux de façon à respecter la distanciation physique et lorsque c’est le cas, à l’organisation des conditions de leur hébergement et de leur restauration rapide, qui doit tenir compte des consignes de distanciation physique, d’hygiène et de désinfection régulière des locaux et des lieux. Il est instruit que l’utilisation des moyens de transport des travailleurs, d’engins et de véhicules de chantier, doit répondre aux exigences des protocoles sanitaires particulièrement le nettoyage régulier et la désinfection quotidienne. Le communiqué poursuit que la reprise de l’activité commerciale et de service concernera une première catégorie, à savoir les artisans céramistes, les plombiers, les menuisiers, les peintres (…), les agences de voyage (…), les agences immobilières. Il s’agira, notamment dans ce sillage, d’aller à la rescousse des artisans qui sont les premières victimes du confinement pour la cessation de leurs activités, à cause du risque de contamination par la vente de produits d’artisanat. Ils sont aussi concernés par la reprise, demain dimanche, les activités de cordonnier et de tailleur, l’activité de maintenance et de réparation, le commerce d’articles ménagers et de décoration, les articles de sport, les jeux et les jouets, les pâtisseries et confiseries et enfin la vente à emporter de glaces et de boissons. D’autres activités sont prioritaires par cette première phase de déconfinement qui prendra effet à partir de demain, mais avec prudence et concernera les fast-foods, mais uniquement la vente à emporter. Il sera aussi question du commerce de literies et tissus d’ameublement, des appareils électroménagers, la vente des produits cosmétiques et d’hygiène, le commerce de fleurs, les pépiniéristes et les herboristes, les studios photographiques et les activités de tirage de plans et de photocopie, les douches à l’exception des hammams. D’autres séries, énumérées par le communiqué pour la reprise de leurs activités, sont la maintenance, le dépannage et le lavage de véhicules, les galeries d’art, le commerce des instruments de musique, les antiquaires et brocantes, les librairies et papeteries, les salons de coiffure pour hommes et enfin les marchés à bestiaux. Toutes ces activités qui reprendront à partir de demain dimanche 07 juin, devront être accompagnées par un dispositif préventif d’accompagnement particulier aux activités autorisées, qui devra être mis en place par les différents opérateurs et commerçants concernés, comprenant notamment l’obligation du port du masque(…), l’affichage des mesures barrières et de prévention sur les lieux (…), l’organisation des accès et des files d’attente à l’extérieur et à l’intérieur des locaux, de façon à respecter l’espacement et la distance physique, tout en limitant le nombre de personnes présentes au même lieu. Des mesures draconiennes doivent accompagner ce processus par la mise en place, à l’intérieur des locaux, d’un sens unique de circulation, de marquage lisible au sol et de barrières, pour éviter les croisements des clients. Il s’agit, incontestablement, de l’installation de paillasses de désinfection aux entrées, de la mise à la disposition des usagers et des clients de solution hydro-alcoolique, du nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux, de la désinfection des pièces de monnaie et des billets de banque, en prévoyant des bacs dédiés à recueillir les masques, gants, mouchoirs ou matériel médical usagé. Le communiqué reste intransigeant, selon son contenu, sur les risques que peuvent engendrer le non respect des consignes de cette première tranche de déconfinement partiel qui prendra effet, signalons-le, demain 07 juin. Ce communiqué précise, en outre, que tous les clients doivent se doter d’un masque de protection et que les responsables et gérants des établissements seront tenus responsables du non respect de cette obligation. Toutefois, la particularité de l’activité des salons de coiffure hommes nécessite d’organiser cette activité par voie de rendez-vous, de respecter strictement l’obligation du port du masque par le coiffeur et le client, la limitation de l’accès au local à deux clients au maximum ainsi que le nettoyage et la désinfection fréquents du local et des instruments et effets utilisés. Concernant les marchés à bestiaux hebdomadaires, les marchés de fruits et légumes ainsi que les souks et grands espaces de vente de proximité, ils feront l’objet d’une attention particulière où toutes les mesures sanitaires édictées doivent être appliquées rigoureusement par les responsables du marché, notamment le port du masque obligatoire, la distanciation physique, la désinfection des lieux et la mise à disposition des gels hydro-alcooliques ainsi que le contrôle et l’organisation des accès, par l’usage d’appareil, l’installation de couloirs et de paillasses de désinfection aux entrées et la matérialisation des circuits de circulation des usagers par le moyen de traçage et de panneaux d’indication. Le contrôle de l’application de ces mesures par les commerçants sera assuré par les autorités habilitées. Ce dispositif d’accompagnement sera adossé à l’arsenal juridique national de prévention en matière d’hygiène et de sécurité et de médecine du travail, notamment la loi-cadre n°88-07 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail.