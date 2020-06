Détournement de foncier agricole : 12 ans de prison fermes pour l’ex-DGSN

Les condamnations pleuvent sur l’ex-général-major et ex-DGSN Abdelghani Hamel. L’accusé vient d’être condamné, de nouveau, et cette fois-ci, par le tribunal de Boumerdes après celui de Sidi M’Hamed, tard dans la soirée de jeudi dernier, après un long procès, à une peine de 12 ans de prison fermes. Les griefs retenus contre lui prouvent son implication dans une affaire de détournement de foncier agricole. Lors de son audition par le juge, le mis en cause a tenté d’impliquer l’ex-général de la gendarmerie nationale, Ghali Belkssir, actuellement en fuite, à cause de ses accointances avec lui concernant le domaine du foncier. Par contre, le fils de l’ex-DGSN, Chafik Hamel, a été condamné à trois ans de prison fermes. Le procureur de la République du tribunal de Boumerdes avait requis une peine de 15 ans de prison fermes à l’encontre de l’ex-général et ex-DGSN, Abdelghani Hamel. Rappelons que le tribunal de Sidi M’hamed avait prononcé une lourde peine de prison ferme assortie d’une amende de plusieurs millions de dinars, pour corruption et richesse illicite contre l’ex-DSGN et plusieurs membres de sa famille impliqués dans l’affaire de «blanchiment d’argent, enrichissement illicite, trafic d’influence et obtention de fonciers par des moyens illégaux» dans laquelle l’ex-DGSN est poursuivi, au même titre que plusieurs membres de sa famille. De plus, le tribunal de Sidi M’hamed a décidé de saisir tous les biens et sociétés appartenant à l’ex-DGSN et sa famille. Une amende de 32 millions de dinars a été également assortie pour les entreprises appartenant aux fils de Abelghani Hamel. Ainsi, le tribunal a prononcé une peine de 15 ans de prison fermes assortie d’une amende de 08 millions de dinars contre Abdelghani Hamel. Ses fils ont été condamnés respectivement à 10 ans de prison et 06 millions de dinars d’amende, concernant Hamel Amiar, 07 ans de prison et 05 millions de dinars d’amende pour Hamel Mourad, 08 ans de prison et 05 millions de dinars d’amende pour Hamel Chafik et 03 ans de prison assortie de 05 millions de dinars d’amende pour sa fille Hamel Chahinez. Signalons que le tribunal de Blida avait déjà décidé un 4ème report du procès de l’ex-DGSN et de l’ex-chef de sûreté de la wilaya d’Alger au 3 mai, ensuite au 31 mai pour la 3ème fois consécutive, du jugement dans l’affaire impliquant Abdelghani Hamel, ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), et Noureddine Berrachdi, ancien chef de Sûreté de la wilaya d’Alger, avec la proposition d’un procès à distance, refusé par les deux accusés suite à la situation sanitaire.