Point de presse quotidien du Pr Fourar Alger, Oran, Annaba et Tamanrasset: lueur d’espoir

Le Dr Djamel Fourar président du comité scientifique et dans son point de

presse quotidien pour un constat de visu à travers l’ensemble des 48

wilayas sur l’évolution de la situation sanitaire marquée par la Pandémie du Covid 19, vient d’afficher son optimisme où il a été constaté une légère tendance à la baisse des contaminés même si le nombre de décès a tout de même augmenté. Il s’agit de 8 nouveaux décès du Covid-19 qui ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie (contre huit la veille), ce qui porte à 681 le total des morts, a annoncé jeudi 4 juin le porte-parole du comité en charge du suivi l’épidémie le Pr Djamel Fourar. Ces 8 nouveaux décès ont été déplorés à Blida, Sétif, Bejaia, Djelfa, Khenchela, Adrar, Ouargla et Souk Ahras. Alger, Oran, Annaba, considérés comme étant les foyers de la Pandémie connaissent un vrai pic d’amélioration de la situation sanitaire, alors que la capitale d’Ahhagar Tamanrasset a enregistré une vraie baisse de ces contaminations soit uniquement 10 malades. Pour les contaminations, elles poursuivent leur baisse avec 97 nouveaux cas positifs (107 la veille, 113 mardi, 119 lundi, 127 dimanche, 133 samedi, et 147 vendredi) officiellement recensés ces dernières 24 heures, pour un total de 9831 infections, selon le Pr Fourar qui a précisé que 31 patients sont en soins intensifs (27 la veille).Pour les guérisons, 97 personnes ont été déclarées guéries, après avoir été infectées par le coronavirus, ce qui porte le total à 6297 depuis le début de l’épidémie, selon la même source.