Le directeur et son adjoint en détention provisoire, 07 complices sous contrôle judiciaire : Scandale à l’ONAB de Rahouia

Dans le cadre d’une avilissante affaire qui a secoué, ces derniers temps, l’unité de l’Office Nationale d’Aliments de Bétail (ONAB) de Rahouia, dans la wilaya de Tiaret, les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra, ont mené une enquête très approfondie liée à une affaire de trafic dans les ventes des aliments de bétail détournés au profit de faux clients avec complicité du directeur, son adjoint, trois fonctionnaires, dont une femme, deux revendeurs marchands de détail agréés et deux éleveurs, a-t-on appris de sources crédibles. Notre source souligne que des tonnes d’aliments de bétail acquises illégalement en complicité des responsables de l’office, sont destinées à la vente dans le marché parallèle à des prix très culminants.

L’instruction, après leur présentation, a duré plusieurs heures durant toute la soirée de mardi dernier. Ainsi, au lendemain tôt dans la matinée, le magistrat instructeur a ordonné la mise en détention préventive du directeur de l’office et de son adjoint chargé du département de la production, les deux pour abus d’autorité et mauvaise gestion, et sept autres complices placés sous contrôle judiciaire. Il s’agit du responsable du service commercial, le chef de service des ventes, le chef de service d’exploitation, deux revendeurs de détail agréés et deux éleveurs. Pour rappel, cette même unité avait connu dans le passé un même scandale, pour lequel ce même directeur avait été traduit en justice et déchargé de la direction avant d’être réintégré à son poste il y’a trois années. Affaire à suivre.