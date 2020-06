Point de Vue : Déconfinement: aller doucement, mais sûrement

Le Coronavirus est toujours quelque part, là, dans les parages. Il refuse de nous quitter. Ilcontinue, toutefois, à nous faire paniquer et parfois de nous tuer …Par sa faute, nous sommes restés figés, sans savoir exactement quoi faire, contre sa menace imminente, sans cependant, faire un tintamarre… Finalement, nous nous sommes décidés enfin, et comme ultime choix, de sortir de notre «hibernation» qui a duré plus de trois bons mois. Tout, presque, tournait au vide, au cours de cette période cruciale, voire inoubliable. Le carcan du confinement n’était pas facile à supporter. Il faudrait, donc concevoir un mode de vie qui pourrait s’accommoder à la pandémie, sans toutefois, se laisser faire par ce mal. Les gens ont, quand même, besoin de travailler, de vivre, voire de subsister et à plus forte raison de survivre… Sincèrement, l’on doit profiter de cette relative «accalmie» enregistrée dans les taux de contamination et de décès, afin que la vie des gens reprenne son cours ordinaire. Tout près de chez nous, en Europe, la vie semble reprendre, progressivement, mais avec une méfiante prudence et sans faire trop de bruit. Après la tragédie des quatre mois écoulés, la psychose est toujours de mise. Les gens là-bas ne cachent leurs craintes d’une possible contre-attaque du Covid-19. Bien que nous n’ayons pas vécu une situation dramatique, similaire à celle des pays de la rive nord de la grande bleue, nous devrons, quand même, être prudents…Notre point faible demeure dans le fait que la plupart des gens ne sont pas, sérieusement, prêts à troquer leur liberté de mouvement, si cher à n’importe quel être humain, par un mode de vie d’un confinement contraignant, du moins pour longtemps. C’est ça qui démoralise les gens, en plus de la menace d’une mort imminente qui randonne, presque tout le temps, sur nos têtes. Nous ne pouvons apporter les jugements nécessaires, voire objectifs, sur la dernière initiative d’un gouvernement entre l’enclume de la pandémie et le marteau de la pression sociale. Une grande frange de la population algérienne, je ne dis qu’elle a, impérativement, besoin de travailler, mais seulement, de se nourrir. Et, la responsabilité de trouver une solution à ce problème relève du seul devoir du gouvernement… L’actuel gouvernement semble, jusqu’à, maintenant, avoir bien maîtrisé la situation. Il y a quelques insuffisances, certes…Mais personnellement, je n’aime pas, du tout, me focaliser sur les tares et les petites difformités. Il y a des citoyens, à des différents nivaux de responsabilité, qui sont en train d’accomplir leur devoir de lutte contre la pandémie, d’une manière, néanmoins, bien. Et, auxquels, j’insiste sur le fait de leur rendre un grand hommage à cette occasion…