Passations de marchés publics contrairement à la législation en vigueur : Mandat de dépôt pour les 03 PDG de l’EGT de Tipaza

Les mis en cause dans cet énième scandale qui secoue le secteur du tourisme, il s’agit de l’implication de 03 PDG de l’EGT de Tipaza dont l’actuel PDG M.Kaoula et les deux ex PDG que sont MM.Chiyah et Bahloul, tous les 03 mis sous mandat de dépôt pour des affaires de corruption dont les passations de marchés, enrichissement illicite et indus privilèges. Selon notre source concordante, il s’agit dans l’ensemble de 37 responsables et employés qui sont complices et qui ont été entendu, hier, par le juge d’instruction auprès du tribunal de Tipaza. Selon cet avocat qui a requis l’anonymat et que nous avons joint hier par téléphone, celui-ci nous confirme l’audition, hier, au niveau du tribunal de Tipaza de 02 clientes par le juge d’instruction que sont l’actuelle directrice du tourisme de Tipaza et une employée de cette entreprise. Elles sont impliquées toutes les deux, selon notre source, de passations de marchés et d’infractions des marchés publics contraires à la législation en vigueur. Selon lui, le juge qui diligenté cette enquête et après les avoir auditionnés hier, a ordonné leur liberté provisoire en attendant de mettre toute la lumière sur cette affaire. Pour l’heure, l’implication de l’ex directrice du tourisme, Hania Chenit, n’a pas encore été prouvée. Le nom de l’ex directrice du tourisme de Tipaza n’a pas encore été avancé par les sources que nous avons contactées. Toutefois, cette ex directrice du tourisme de Tipaza a été promue SG au ministère du tourisme en décembre 2018 par l’ex ministre du tourisme, AEK Ben Messaoud. Elle vient d’être remerciée par l’actuel ministre du tourisme, Hacene Marmouri, de son poste de secrétaire générale au niveau de son département. Certains anciens du tourisme avouent son inconditionnelle implication pour avoir été pendant longtemps le bras droit de l’ex PDG de cette EGT à savoir M.Chiyah. La situation du tourisme en cette crise sanitaire marquée par la propagation de la pandémie du Covid 19 a complètement confiné le secteur avec des incertitudes qui planent à l’horizon surtout concernant l’avenir de la saison estivale.