115 kg de kif, des psychotropes, des médicaments et des voitures saisis à Oran : La police frappe fort dans le milieu du trafic de drogues

Une forte mobilisation d’hommes de loi, aurait été lancée par les services

de sécurité relevant de la sûreté de la wilaya d’Oran, pour mettre à nu, un important réseau de trafiquants de drogue. Notre source parle de l’arrestation de 11 membres de ces réseaux âgés entre 19 et 45 ans. Au total, des quantités de drogues tombées entre les mains de la police, on retrouve 115 kilogrammes de kif traité, 52.000 unités de médicaments dont certains peuvent être utilisés comme psychotropes ainsi qu’une somme d’argent de 450 millions de dinars. Les enquêteurs ont aussi réussi à mettre la main sur pas moins de 11 voitures de différentes marques, utilisées par les trafiquants dans leur sale besogne. Cette importante affaire inscrite dans le cadre de la lutte contre les réseaux de trafic international des drogues, a éclaté suite à l’exploitation d’informations. La première quantité de 58 kilogrammes de kif a été saisie lors d’un point de contrôle au niveau de la corniche oranaise. La drogue été cachée dans le coffre de la voiture à son bord 02 individus. Suite à cela, l’enquête a été poussée plus loin, pour aller jusqu’à 02 wilayas du centre et l’ouest du pays. Après plus d’une semaine d’investigations, la police a réussi à surprendre, un autre réseau activant avec celui d’Oran. Une série de perquisitions a permis de découvrir une autre quantité de 56 kilogrammes de kif et 53.000 de médicaments et psychotropes.