Emigration clandestine : Même le Covid-19 ne stoppe pas la Harga

En cette année 2020, le flux croissant de clandestins algériens qui débarquent sur les côtes ibériques inquiète les autorités espagnoles et européennes. Même en période de pandémie du Coronavirus, la route migratoire depuis les côtes algériennes fait déborder la vigilance des agents espagnols de surveillance. Selon le quotidien »El Pais », les mafias qui trafiquent avec les migrants, multiplient leurs activités avec l’Algérie, même durant la crise sanitaire. Le gouvernement espagnol et les autorités européennes observent à la loupe la route migratoire qui s’initie à partir de ce pays maghrébin. Le journal affirme qu’en 2020, cette route a fait des Algériens, la première nationalité de migrants ayant débarqué sur les côtes sud de la péninsule. Selon un rapport de la Commission européenne rapporté par »El Pais »: »A moyen terme, il est prévu que la pression migratoire à partir de l’Algérie s’accroîtra, étant donné que les réseaux de passeurs ont adopté leur »modus opérandi », organisant ainsi des sorties simultanées, afin de tromper la vigilances des gardes-côtes algériennes, malgré les restrictions imposées par le Covid-19. Par conséquent, la route de l’émigration clandestine entre l’Algérie et l’Espagne reste toujours comme un foyer d’attention par les autorités européennes. Les raisons de cette observation s’expliquent par le fait que les chiffres manipulés par les autorités révèlent le changement de tendance. »El Pais » rapporte qu’en 2020, 46% des arrivées en embarcations à travers »El estrcho » et la mer d’Alboran, c’est-à-dire le flanc occidental de la Méditerranée, sans inclure les îles Canaries, descendent de l’Algérie. En effet, selon Frontex, jusqu’au 03 mai 2020, 1.389 personnes posèrent pied clandestinement sur le rivage du royaume, pratiquement tous algériennes. Ce qui préoccupe les autorités européennes, ce n’est pas uniquement les chiffres mais beaucoup plus l’évolution dans la restructuration de ceux qui organisent les flux migratoires à partir de l’Algérie. Avant, la majorité des candidats à l’émigration organisaient les traversées à leur propre compte, sans dépendre d’organisations criminelles pour embarquer. Selon une publication du quotidien » La Voz de Alméria », l’intensification récente des activités mafieuses préoccupent davantage Europol, Frontex et la police nationale espagnole car elles s’avèrent assez sophistiquées dans le potentiel usité pour les traversées. Les »Pateras Taxi’ nommées »Tropico » font le trajet Oran et Cabo de Gata, aller-retour sans être appréhendées. Très puissantes, très rapides, ces embarcations arrivent aux côtes espagnoles de manière simultanée et assez bien cordonnée, trompant tout type de vigilance. Cette évolution dans les méthodes de traversée clandestine vers les côtes ibériques suppose l’existence d’un réseau mafieux. Réussir à faire des allers-retours sur le bassin méditerranéen avec des «Tropico» suppose aussi la puissance du réseau. Les tarifs appliqués pour prendre une »Patera taxi » sont triplement chers par rapport au transport traditionnel de clandestin. Il semblerait que les fameux «Tropico» assurent confort et sécurité, avec à la clé: le respect des gestes barrières. Arrivée à bon port à un prix, même en période de pandémie du Covid19. Une tragédie s’ajoute à une autre sans solution en perspective.