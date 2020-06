Alors qu’ils accueillent des flux considérables de citoyens Le personnel des secteurs urbains seul face au Covid-19

Absence de traçage du mouvement des malades de Covid, d’appareils et de technologies de détection de la pandémie, de vidéo surveillance, de GPS capables de suivre et de surveiller l’évolution de la pandmie, c’est le “parent pauvre” de beaucoup de communes et de secteurs urbains contrairement aux banques, entreprises et aux administations. Ce sont pourtant, bel et bien, ces structures communales qui reçoivent le plus de citoyens en cette période de suivi de l’évolution de la maladie et où le contact ded personnes est prédominent. A Oran, la notion de la prévention dans les sièges de secteurs urbains est devenue primordiale. Beaucoup de leurs responsables disent qu’ils font du “sur place” en l’absence de tout moyen technolgique de détection et de surveillance de la pandémie à l’entrée, a-t-on constaté mardi lors d’une tournée à travers bon nombre de structures communales et de siéges d’état civil. Ainsi, trés rares sont les structures qui possédent le thermométre infrarouge du Covid. Les masses de citoyens qui affluent sur les structures communales de service public sont, certes, de plus en plus imposantes et significatives mais reste que les moyens de prévenir la maladie restent insuffisants. «Le risque est omniprésent», selon le personnel des services. L’outil le plus élémentaire à savoir le thermométre à infrarouge ou à “Lazer” de détection de l’épidémie est absent dans plusieurs sièges de secteurs urbains. Le personnel des services qui est exposé en permanence au risque, lui, qui rencontre quotidiennement les citoyens, a la peur au ventre. “Que dire alors des bavettes et des gangs indispensables aux personnel des services qui sont en nombre insuffisant malgré les faibles dotations antérieures,” déplorent-on. “Nous avons reçu un maigre quota de 1200 bavettes que nous avons jugé utile de distribuer aux comités de quartier de notre secteur alors que plusieurs employés de nos services en sont toujours dépourvus”, regrette un délégué de secteur qui compte parmi les plus denses en population à Oran.

Le secteur urbain “Ibn Sina”, lui, a effectué depuis l’apparition de la pandémie, un total de 119 opérations de désinfection qui ont ciblé entres autres les quartiers, les mosquées, les cliniques outre les alentours des agences locales. Mais il manque de moyens pour suivre la pandémie à l’instar d’autres secteurs. Le plus grand probléme auquel il est confronté réside dans les bavettes et les gangs pour ses employés et ses agents de collecte des ordures ménagères qui sont au four et au moulin, eux, qui sillonnent en trois jusqu’à quatre rotations de camions par jour afin de satisfaire comme il se doit le service de ramassage des déchets ménagers. Ce problème des bavettes touche aussi d’autres secteurs. Parlant de moyens, “un citoyen qui s’est rendu dans notre délégation communale a été empêché d’y accéder parce que sa famille a été touchée par la pandémie, s’il y avait de thermométre de détection de Covid disponible à l’entrée du siège, la tache serait facile», suggère un réprésentant de ce secteur. Une question simple: Outre les bavettes et les appareils infraouge du Covid, les communes ont-elles accés aux données “privées” de localisation du movement des patients malades de Covid ?