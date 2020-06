Point de Vue : La chloroquine s’impose contre vents et marées

Les cartels multinationaux monopolisant l’industrie pharmaceutique, insistent sur le fait que le protocole de traitement à base de la chloroquine ou sa variété la plus perfectionnée, appelée l’hydroxychloroquine, serait dangereux pour la santé humaine…L’usage de ce médicament à l’origine antipaludique, avait donné, rappelle-on, des résultats suffisamment positifs, dans le traitement du Covid 19.. Les multinationales, par le truchement de leurs représentants au niveau des établissements et des autorités sanitaires persistent et signent dans leurs positions. Et, une croisade a été déchainée contre ce médicament et tous ceux qui suggèrent son usage. Ces faits ont eu lieu au moment où la pandémie enregistrait des centaines de morts par jour, notamment, dans la métropole. Dans les pays qui se sont soustraits aux injonctions des multinationaux céphalopodes, le problème n’est jamais posé de la même façon, qu’en France ou un autre pays où les cartels du médicament avaient pignon sur rue… Au fait, c’était le système de la « cupidité internationale » qui spéculait avec la vie des gens, en vue de protéger, ce qu’il considérait comme ses intérêts vitaux. l’on avait, tout le temps, dénoncé ces pratiques antihumaines de ces géants de ‘industrie pharmaceutique. Ces gens que l’on disait inventer des maladies pour leur trouver des traitements et vendre ensuite ces traitements qui vont leur rapporter des sommes faramineuses.. Seulement, ces vérités ont été souvent teintées de spéculations chimériques complotistes hypothétiques…Ce qui est vrai, c’est qu’il y a des gens sur cette planète qui aiment monopoliser tout, y compris la vie des gens et de ce fait ils ont, grandement horreur de la concurrence… et ça c’est une vérité n’ayant guère besoin d’être démontrée… Ces « monopolistes », on les trouve dans d’autres activités économiques et commerciales, à l’instar des hydrocarbures et de l’armement…Pour ceux – les plus avertis- qui ont réussi une connaissance parfaite et profonde de l’échiquier politique mondial, ce sont ces multinationales aux tentacules embrassant le globe terrestre qui mènent la politique mondiale. Le reste, ce n’est que des « chiffres » qui font remplissage de la scène, sans importance aucune.. L’ONU et ses multiples organisations ne sont, en effet, que des instruments pour concrétiser les projets de ses forces politiques à l’aspect, purement, économique… Pour ceux qui aspirent, un jour, voir la justice et le droit régner sur leur pauvre planète Terre et bien qu’ils rêvent et qu’ils continuent à rêver…Ces forces n’ont pas la moindre intention de céder d’un iota au sujet de leurs intérêts stratégiques. La légende de la chloroquine, du Pr Raoult, des pays africains ayant enfin, décidé de dire non !! Tout ça, ce n’est que des petites « bulles » d’une rébellion sur cet ordre des choses.