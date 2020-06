Pôle & Mic : Le nécessaire apaisement!

Karim Tabbou et Samir Benlarbi, seront libérés, informe le président du parti Jil Djadid. Il affirme avoir soumis la demande lors d’une audience au Président Tebboune qui a promis d’agir, indique un communiqué du parti. Djilali Sofiane, le président du parti Jil Jadid, a demandé à Tebboune de prendre des mesures d’apaisement au niveau national en libérant les détenus «d’opinions». Aucune réaction n’a été relevée ni par la présidence, ni par la Justice. Et pourtant, Tebboune avait promis, après les présidentielles, d’œuvrer pour l’apaisement. Faut-il croire qu’il y aura un apaisement avant le lancement du débat sur la révision de la Constitution ? Aucun signe du pouvoir n’est à décrypter de la part du pouvoir puisque des activistes et des figures hirakistes sont encore arrêtés ou convoqués de nouveau à cause de publication sur les réseaux sociaux. L’apaisement est une nécessité et c’est aussi la clé de la confiance et de la sérénité. Et pourtant, Tebboune continue de qualifier le Hirak de Hirak béni ou le »Hirak moubarek ». Des citoyens ont espéré et attendu une « amnistié » envers les prisonniers d’opinion ou des activistes du Hirak. Cependant, le débat sur la Constitution ne peut avoir lieu sans apaisement. Une révision de la Constitution pourrait avoir lieu en ignorant les voix des contestataires, du Hirak et de l’opposition. Mais cette « nouvelle » Constitution ne réglera en rien les divers problèmes de la vie politique. La Constitution ne sera « respectée » sans qu’elle soit portée par la majorité du peuple. Si la vie politique serait « tendue » comme elle l’est actuellement, la révision de la Constitution ne sera qu’un coup d’épée dans l’eau. Bouteflika a changé deux Constitution sans l’aval des citoyens, ce qui a conduit le pays vers la dérive. Pire, Bouteflika comptait sur les deux chambres. Tebboune ne pourra pas compter sur ces deux chambres car étant discréditée par le Hirak puisqu’ayant soutenu le cinquième mandat de Bouteflika. Sans apaisement et un débat citoyen ou populaire, le risque du boycott serait plus qu’imminent. Que faire d’une Constitution non bénie par la majorité ? L’apaisement devient une urgence !