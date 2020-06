Pour leur intégration à «l’effort national visant le développement du pays» : Ils sont 25.000 experts algériens à l’étranger

Le réseau des Algériens, diplômés des grandes écoles et universités étrangères, est bien ancré dans le monde. Des Etats ont développé des liens étroits avec leurs communautés expatriées. Non seulement cette diaspora est capable de générer des flux financiers importants à leur pays d’origine mais elle est un facteur d’intégration dans leurs économies. Les chiffres montrent que ces flux financiers sont estimés de 400 à 500 milliards de dollars par an. Qu’en est-il de l’Algérie? Notre pays a lui aussi tissé sa “toile” avec ses cadres, résidant à l’étranger, dont le dernier nombre est évalué à quelque 600.000.

Un vrai “arsenal” de savoir dont pourrait profiter amplement l’Algérie, en ces temps durs de déficit budgétaire, induit par la faiblesse des revenus pétroliers. Plusieurs d’entre eux ont regagné le pays et y travaillent alors que d’autres estimaient que “le climat politico-économique de l’époque et les conditions de travail étaient pour beaucoup dans leur réticence”. Avec l’investiture du Président Abdelmajid Tebboune, il semble que les indicateurs sont au “vert” pour rappeler les compétences algériennes de l’étranger.

Tebboune ne cessait, depuis son élection, à affirmer qu’il allait faire appel aux cadres et experts nationaux de l’étranger pour redresser l’économie et participer à l’effort du développement national. Le temps sera-t-il rattrapé pour permettre à cette diaspora de réintégrer une économie qui souffre d’un pouvoir de créations et d’initiatives? L’Algérie a dressé une liste d’experts potentiellement “réintégrables” à partir de trois pays les plus développés du monde. Les contacts ont été établis avec eux et les jalons de coopération sont d’ores et déjà jetés. Le Secrétaire d’Etat, chargé de la communauté nationale et des compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, a annoncé, lundi à Alger, la création d’un portail électronique pour l’inscription de plus de 25.000 experts algériens à l’étranger et ce, en vue de leur intégration à «l’effort national visant le développement du pays». Lors d’un exposé présenté devant les membres de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration à l’Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Abdelkader Abdellaoui, président de la Commission, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, M. Bladehane a dit avoir présenté, au Gouvernement, le programme d’action de son département ministériel chargé des affaires de la communauté algérienne établie à l’étranger. Il s’agit également d’œuvrer à l’intégrer à «l’effort national visant le développement du pays». Pour cela, il fait état de «plus de 25.000 experts algériens établis à l’étranger, spécialisés dans plusieurs domaines, notamment la médecine et les technologies modernes». «Il a été décidé la création d’un portail électronique pour l’inscription de ces compétences, pour tenter de créer un espace de communication entre cette catégorie et les établissements nationaux dont universitaires», a-t-il poursuivi, insistant sur la possibilité pour les compétences algériennes de participer aux différents projets proposés par les établissements nationaux. Il n’est un secret pour personne que l’économie peine à décoller en raison du “diktat” imposé par l’instabilité des cours du pétrole malgré les projets et les idées. Ainsi, l’apport de l’expertise algérienne dans ce domaine pourrait s’avérer comme un “remède”. Le secrétaire d’Etat, chargé de la communauté algérienne à l’étranger, affirme, dans ce sens que «des contacts ont été établis, deux jours auparavant, avec des experts algériens établis aux Etats unis, au Canada et en France». Il souligne «la poursuite de l’établissement de contacts avec d’autres experts afin de leur permettre de servir leur pays». M.Bladehane a précisé, en outre, que «ces experts ont exprimé leur disponibilité à contribuer à l’effort national visant le développement du pays». Concernant l’affaire des Algériens bloqués à l’étranger, le même responsable a fait savoir qu’il s’agit d’Algériens «qui ont voyagé à l’étranger pour différents motifs, avant d’être confrontés à cette situation difficile», affirmant que le Gouvernement «a consenti un effort important afin de les prendre en charge». Il s’agit là de certains membres de la communauté algérienne à l’étranger qui ont exprimé la volonté de retourner au pays, mais le nombre important d’Algériens, désireux de regagner le pays, pose problème, a-t-il précisé. Le secrétariat d’Etat, chargé de la communauté nationale établie à l’étranger, M. Bladehane, a évoqué le rôle de son institution et souligne que «sa création reflète l’intérêt affiché par l’Etat à cette communauté, constituant un appui au processus national pour l’orientation de l’Algérie vers ce nouveau mode de synergie et d’interaction entre la communauté algérienne à l’étranger et le Gouvernement», ajoutant que cet intérêt «découle de la profonde conviction du président de la République, de l’importante intégration de cette communauté à l’effort national visant le développement du pays».