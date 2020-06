Un important réseau international neutralisé à Oran : Plus d’un quintal de kif et des milliers de psychotropes saisis

Le milieu du trafic des drogues vient d’être durement secoué suite à la résolution d’une importante affaire traitée par les services de sécurité relevant de la sûreté de la wilaya d’Oran. Selon certaines sources, on parle de la neutralisation d’un important réseau national et international de trafic de kif et psychotropes. Les enquêteurs auraient frappé dans plusieurs wilayas du pays. Les quantités de kif et psychotropes saisies par la police sont qualifiées d’énormes. Pour l’heure, aucune information officielle n’a filtrée. L’affaire sera présentée à la presse dans la matinée d’aujourd’hui. Nous y reviendrons.