Mostaganem : Les enfants non scolarisés, une menace sociale latente

Le droit à l’éducation est un droit pour lequel l’Algérie a déployé beaucoup d’efforts au fil des années pour garantir un enseignement à tous, le principe de l’équité et de l’égalité des chances. Néanmoins, chez nous, il y a encore des enfants qui ne rejoignent pas les bancs d’écoles. A l’instar des autres wilayas, à Mostaganem, les enfants qui ne vont jamais à l’école, ne sont jamais recensés. Personne n’est capable, aujourd’hui, de connaître avec précision les chiffres exacts de ce fléau. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a des centaines d’enfants dans la wilaya que les parents n’inscrivent jamais à l’école. Le nombre de filles devrait être plus important pour des raisons plutôt arbitraires. Des enfants non instruits seront, sans nul doute, des enfants sans perspectives d’avenir. Les taux de non fréquentation des établissements scolaires restent encore inquiétants, malgré la politique avérée de proximité des établissements d’éducation, même dans les zones les plus reculées de la wilaya. C’est autant inquiétant pour la wilaya car aucune étude sur le phénomène n’a jamais été réalisée. Faut-il noter que ce mal n’inquiète personne même si à la longue, il pourrait générer des conséquences fâcheuses. Les raisons de la non scolarisation d’enfants chez nous sont multiples et majoritairement concentrées dans les zones rurales, avec un taux non négligeable dans la ville. Il y a des raisons qui pourraient être liées essentiellement à la pauvreté de leurs parents qui ne peuvent pas subvenir à tous leurs besoins. D’un autre côté, il y a d’autres qui les réservent d’une manière précoce au travail, pensant leur être utiles surtout chez les propriétaires de petites exploitations agricoles. Irriguer, récolter, traire, cueillir et faire le berger sont des activités pour lesquelles l’école semble être un domaine stérile. Pour les filles des ruralités, pour certains parents, il n’en est guère question sur orientation implicite du système tribal. Cependant, il est triste de constater que même si le phénomène est une situation sociale dégradante, il n’y a, à Mostaganem, aucun organisme qui se penche sur la question car la Direction de l’éducation s’occupe uniquement des enfants inscrits. L’éducation des autres enfants n’intéresse personne jusqu’au jour où l’enfant illettré devient une menace pour la société. Ce qui n’est pas à exclure, c’est l’exploitation dans divers domaines d’activités. Si les pouvoirs publics ont mis sur pied des lois pour protéger l’enfant, force est de constater qu’un texte, aussi bon soit-il, est loin d’être suffisant. Des mécanismes adéquats, mais aussi des institutions compétentes et dotées de larges prérogatives, sont, en effet, plus que nécessaires. Les Associations aussi engagées, soit-elles, dans la protection de l’enfant, sont loin d’apporter les vraies solutions au fléau de l’illettrisme. L’enfant d’aujourd’hui, qui fera l’Algérie de demain, mérite ce minimum d’égards. Car célébrer la Journée de l’enfant chaque 1er juin est insuffisant pour dire que l’enfant est protégé.