Classement national et africain : L’Université de Béjaia se distingue

L’université Abderrahmane Mira occupe la première place en Afri

que, en termes d’innovation, apprend-on du Rectorat de cette université. « La reconnaissance nationale et internationale du mérite de notre Université et de son parcours vers l’excellence est encore une fois confirmée et établie pour l’année 2020 par l’organisme international SCIMAGO, institution renommée de classement mondial des universités », apprend-on de la même source. Selon les données fournies par cet organisme certificateur, l’université de Béjaia occupe désarmais la première place des universités africaines, dans le critère innovation et la deuxième place au niveau national, tous critères confondus. Pour cette deuxième catégorie, elle est devancée par l’Université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbès. « Après analyse des classements au niveau national, publiés par les deux organismes : Times Higher Education et SCIMAGO, il ressort que notre université est la seule institution nationale à conforter son rang dans le podium (2e place), renseignant ainsi de la régularité et de la fiabilité des résultats des évaluations établies quels que soient les indicateurs utilisés par les deux organismes de classement», indique le rectorat de l’Université de Béjaia, dans son site Internet. Ce résultat est vu par la communauté universitaire comme étant « une valeur sûre, traduisant l’homogénéité et la constance des efforts fournis et déployés». Il convient de signaler que la classification des institutions universitaires du SIR prend en considération les publications dans les revues scientifiques, les citations obtenues ainsi que plusieurs indicateurs lui permettant de définir un classement sur plusieurs catégories: la recherche, l’innovation et l’impact sociétal. Pour la rubrique innovation, le SIR prend en considération trois indicateurs principalement: le savoir innovant, l’impact technologique et le nombre de brevets. L’Université de Béjaïa, créée en octobre 1983, compte aujourd’hui plus de 45.700 étudiants, 1.714 enseignants et 1.227 personnels techniques et administratifs, répartis sur huit facultés: Technologie – Sciences Exactes – Droit et Sciences Juridiques et Administratives – Sciences de Nature et de la Vie – Lettres et Langues – Sciences Humaines et Sociales – Sciences Economiques, Sciences de Gestion et Sciences Commerciales – Sciences Médicales. Comme elle dispose, actuellement, d’une trentaine de laboratoires de recherche, agréés par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Elle a réussi à mettre aussi sur pied des formations de plus en plus en phase avec le monde du travail, «une démarche qui lui a permis d’être mieux à l’écoute des besoins de ses partenaires économiques, en matière de ressources humaines et de compétences», estime le rectorat de cette université. Largement ouverte sur son entourage socioéconomique, l’Université de Béjaïa n’a cessé d’œuvrer pour encourager le développement durable et être en harmonie avec les défis de la mondialisation. Le rapprochement entre l’université et le secteur économique local et national est désormais une réalité objective, un challenge, une stratégie de l’université de Béjaïa pour la mise en œuvre des projets prometteurs. Ainsi, plusieurs accords cadres ont été signés avec des entreprises d’envergure nationale. La volonté d’ouverture de l’Université de Béjaia vers le Monde s’est traduite aujourd’hui par la signature de plus d’une soixantaine de conventions cadres de coopération avec des établissements universitaires de plusieurs pays (France, Italie, Russie, Espagne, Roumanie, Canada, Ukraine, Tunisie, Maroc, etc…). «Ces accords ont été conçus pour faciliter les échanges scientifiques, la mobilité des enseignants chercheurs, étudiants et du personnel universitaire», est-il estimé, en tablant sur la construction de passerelles d’échange d’expériences et de compétences mais aussi l’amélioration des méthodes pédagogiques, booster la recherche scientifique et ériger un réseau de coopération solide et pérenne. Notons enfin que l’Université de Béjaïa participe à plusieurs programmes d’échanges universitaires tels que le programme européen de bourses Erasmus Mundus (quatre programmes Averroès, Green It, BATTUTA et UNetBA), le programme Tempus Meda (employabilité, tourisme, communication, relations internationales, enseignement inclusif, etc…), le programme CMEP/Tassili, et DEF/CNRS avec la France, le programme PCIM avec l’Espagne et l’Italie.