Point de Vue : Nos «cerveaux» égarés

Avoir une armée de cerveaux et d’experts, qui se compte par milliers, qui est, honteusement, exploitée ailleurs, alors, que l’Etat avait, pendant des années, déboursé des millions et mobilisé des gros moyens pour les instruire et les former. Finalement, ce sont, d’autres gens qui vont exploiter, à leur profit, cette matière grise. Qu’est-ce qui se passe, exactement, chez nous? L’on avait avancé des explications, plus ou moins justes, frôlant de justesse la vraie réponse à cette situation qui est, d’emblée, inacceptable. Toutefois, jamais l’on a été direct avec soi-même, en expliquant pourquoi cette mascarade ne veut-elle pas arriver à sa fin… Au fait, qui est censé endosser cette lourde responsabilité? Le cerveau qui a préféré aller travailler ou se faire exploiter, ailleurs, tout en sachant, consciencieusement, qu’il n’aurait jamais atteint ce niveau, qui a fait de lui, une personne importante s’il n’avait pas bénéficié d’une prise en charge scolaire, pendant au moins une quinzaine d’années dans son pays d’origine.. Ou bien, si l’Etat qui n’a pas su finaliser ses efforts et moissonner, à bon escient, son investissement dans cet enfant-écolier, futur cadre et technicien dans sa spécialité. Il y a quelque part, un aspect socioprofessionnel dans cette affaire, sur lequel l’on s’appuie plus qu’autre chose. Mais, également, il y existe un aspect moral…par expansion nationaliste. A notre avis, la responsabilité serait partagée entre les deux parties. L’Etat, faudrait-il insister sur ça,n’a pas réussi à se transformer en Etat, selon les normes et les critères d’un Etat moderne: un Etat de droit, une bonne gouvernance, un Etat de justice, sachant bien s’occuper et se préoccuper, à tout point de vue, de ses élites intellectuelles et scientifiques. Or, dans le régime qui vient de choir, qui a duré une bonne trentaine d’années, l’Etat se résumait en quelques groupuscules d’aventuriers politiques et d’affairistes, se chamaillant à longueur de l’année autour de la rente émanant de la vente des hydrocarbures… Qui aurait, suffisamment, de temps et d’effort pour penser à rapatrier les cerveaux du pays exploités, sous d’autres cieux? Donc, un simulacre d’Etat n’étant construit sur aucun fondement de la démocratie, de la Constitution, du principe du Droit.., de la justice. Un Etat où un simple gars, officiellement conseiller à la présidence de son frère, faisait la pluie et le beau temps dans le pays…Un chef de renseignements qui gérait le pays , -en s’autoproclamant dieu du pays- , au-dessus de toutes les lois du pays et au-dessus de toutes les Institutions du pays, y compris la Présidence…Dans ce genre de situation, il est très peu probable que l’on aille trouver assez de temps, pour se préoccuper de la recherche et des chercheurs scientifiques…