Pôle & Mic : Comment sera le déconfinement?

Le déconfinement sera bientôt annoncé. L’Europe est en déconfinement partiel ou «presque» total. Mais en France ou en Espagne ou en Italie, la population a été préparée au déconfinement via un déconfinement progressif. Chez nous, on a annoncé le déconfinement dans certaines localités sans que le citoyen ne soit préparé. Un déconfinement sans trop de sensibilisation citoyenne. Pire, nous irons bientôt vers un déconfinement, mais sans balise sur pied de commission thérapeutique et sans commission d’écoute. Le confinement a affecté des citoyens et des enfants. On nous annoncera un déconfinement sans mesures d’accompagnement. Le confinement a affecté le moral du citoyen du Monde. Beaucoup d’Algériens ont été affectés par la perte et la contamination de leurs proches. Ce n’est pas facile de perdre un proche ou de penser qu’il quittera notre Monde. Pire, durant cette période de confinement, des Algériens n’ont pas fait leur deuil que ce soit pour un contaminé de corona ou autre. Des familles ont vécu un « déchirement » sans pouvoir faire le deuil. Durant ce confinement, des femmes ont subi des violences et certaines ont été tuées. Sur cette violence faite aux femmes, les officiels n’en parlent pas et font semblant de ne rien entendre. Le féminicide a été dénoncé par des associations de femmes et des féministes. Des réactions exprimées et diffusées via les réseaux sociaux sans que le pouvoir ne branche. Quant à la violence faite aux enfants, on en parle peu puisqu’elle fait quotidiennement des ravages et cela en dehors du confinement. Cette violence a été banalisée. Des citoyens ne vont pas reprendre leur cours de vie surtout si le déconfinement ne se fera pas, selon les règles prises en Occident. La peur sera encore là surtout s’il y aurait une indiscipline et anarchie. Alors préparons sereinement le déconfinement et informons le citoyen des règles.