Ils sont proposés à des prix des compétitifs : Les masques non agrées sont-ils fiables?

De nombreux oranais se rabattent, ces jours-ci, sur les gammes de masques respiratoires de fabrication non agrée lesquels sont distribués par les vendeurs oacasionnels comme des bonbons à travers les quatre coins de la ville d’Oran sans se poser réellement de question sur leur efficacité et leur fiabilité‚ sur le plan de l’hygiène. Le marché informel de masques a l’air de prospérer à Oran en raison des prix exorbitants pratiqués par certaines officines de pharmacie. Cédés en plusieurs qualités à un prix allant de 100 à 170 dinars l’unité, le masque est disponible chez les vendeurs occasionnels à un prix nettement inférieur atteignant rarement les 50 da. Les masques «grand public» en tissu sont en principe lavables et réutilisables. Ils sont destinés à la filtration d’au moins de 70 à 90% de particules émises. Ils sont conçus pour les citoyens pour se prémunir contre le risque d’atteinte spécialement les gens qui entrent en contact avec les patients atteints par le Covid-19. Seulement voilé, les masques en vente libre sur le marché informel sont-ils réutilisables et lavables ? C’est, en effet, la sempiternnelle question posée aux professionnels de la santé publique par beaucoup de citoyens oranais qui mettent en doute leur qualité‚ en cette période de “pré déconfinement”. Ce sont les jeunes qui utilisent ces masques et n’hésitent pas, le plus souvent, à les réutiliser ou les laver. Qui fabrique ce type de masques vendus sur le marché informel ? D’ou proviennent-ils ? Et existe-il des ateliers ou labos spécialisés pour les contrôler? Autant de questions auxquelles il va falloir trouver des réponses. Il est vrai que la population locale à l’instar d’autres wilayas concernée s’attend à une lévée probable du confinement dans pas moins de quinze jours mais le masque sera prioritaire et maintenu au déla de cette échéance, insistent les spécialistes de la santé. On en trouve aussi par endroit sur des étalages des masques «désign» flanqués de slogans de Barca ou de Réal Madrid exprès pour se faire vendre. «Tous les mouyens semblent bons pour ces vendeurs occasionnels à étalages pour écouler cet accessoire stratégique alors que c’est de la santé humaine qu’il en advient». Les masques du Covid-19 sont distribués «gratuitement» par les autorités communales à la population dans d’autres pays comme la France.