Levée des restrictions imposées à des activités de production et de service : Le dilemme du ministère du Commerce!

La pandémie du Covid-19 a un très fort impact sur l’économie

algérienne, à l’instar d’autres pays du monde. Les restrictions aux importations et l’arrêt momentané des activités économiques et de certaines entreprises ont affecté “sensiblement” le secteur de la consommation. Le secteur alimentaire est l’un des rares secteurs stratégiques qui a été préservé, conjoncture oblige. De même que l’arrêt des déplacements a induit ses conséquences sur certaines activités comme la restauration, l’hôtellerie et le transport outre les entreprises ou sociétés de service. Une économie, faut-il le rappeler, déjà mise à mal par un effondrement drastique des cours du pétrole.

Quels leviers pour “redémarrer” l’économie? Les commerçants et les importateurs sont les premiers à subir les effets directs des mesures de confinement, dès lors que la levée de boucliers des commerçants, mécontents de devoir interrompre leurs activités à la suite de l’apparition de la pandémie du Covid-19, ne s’est pas fait attendre. En plus, certains pays partenaires ont hâte de voir une “reprise” de leurs échanges, pour permettre à leurs exportations d’arriver sur le marché. Y a-t-il lieu d’ “indemniser” les commerçants et les importateurs? Un vrai dilemme auquel semble d’ailleurs confronté le ministère de Commerce, à l’instar d’autres secteurs qui s’en tiennent toujours au confinement. Pour une bouffée d’oxygène, c’en est une. Si des dysfonctionnements sont apparus dans l’approvisionnement du marché comme une équation difficile à résoudre, ce n’est pas le cas pour le secteur des entreprises confrontées à la bureaucratie et au zèle de leurs gérants ou à celui de l’administration. Notre pays n’a pas connu de “pic alarmant” de Coronavirus, peut-être est-il temps d’une “remise en liberté” de l’activité économique ! Les pouvoirs publics envisagent en effet de lever certaines des restrictions décidées à l’encontre de certains de ces derniers et, par contrecoup, satisfaire ainsi les citoyens faisant habituellement appel à leurs services.

Le Directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce, sans signaler le moment où cette mesure entrera en application, indique que ce dernier examine les conditions dans lesquelles pourrait s’effectuer une reprise sécurisée des activités économiques, celle notamment de la grande distribution, des services et de vente au détail. Intervenant, lundi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, M. Abderrahmane Bendadi explique que cette reprise allait se faire au coup par coup, en amenant les commerçants à assurer une stricte gestion sanitaire des espaces habituellement réservés à leurs activités afin, dit-il, d’éviter des contacts trop rapprochés entre leurs clientèles. Parmi les activités sujettes à ces autorisations de reprise, susceptibles de toucher, à un premier stade, quelque 150.000 commerçants et artisans, dont un très grand nombre s’est retrouvé sans sources de revenu, celui-ci cite notamment celles de la restauration collective, des salons de coiffure et de l’habillement. Le représentant du ministère du Commerce annonce, par ailleurs, la prise de nouvelles mesures tendant à instituer un plus large contrôle sanitaire des produits alimentaires importés ou fabriqués localement. Notant que ces aspects sont déjà assurés par le département commercial du ministère, « en termes d’analyse de ceux appelés à être mis sur le marché de la consommation », M. Abderrahmane Benhadi précise que l’idée tend à mettre sur pied un vaste réseau national de laboratoires de contrôle, armés des plus récentes technologies. Ce dernier fait également état de l’étude en cours d’un projet de création d’une Agence nationale de sécurité alimentaire, expliquant que celle-ci sera destinée à servir d’instrument d’appui à l’évaluation de « tous les risques sanitaires », ainsi que de recherche scientifique de certains produits « émergents », la technologie alimentaire et les types de fraude « évoluant, déclare-t-il, de jour en jour ».