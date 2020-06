SOVAC : Report du procès du patron pour le 15 juin

Les reports des procès se suivent, dus au contexte sanitaire marqué par la propagation de la Pandémie du coronavirus et le refus des accusés d’être jugés à distance, comme ce fut le cas pour le procès de l’ex DGSN au niveau du tribunal de Blida. Le juge, auprès du tribunal de première instance de Sidi M’hamed d’Alger, a décidé, hier, de soustraire à la demande du collectif des avocats. La défense, représentant l’ex patron de Sovac Mourad El Eulmi, a demandé le report de cette audience suite à la conjoncture sanitaire qui a secoué notre pays. Le collectif d’avocat a demandé purement et simplement, eu égard à ce contexte, le report du procès de leur client. Mourad El Eulmi et ses frères concessionnaires de voiture et patron de la marque SOVAC et Porsche, sont actuellement en mandat de dépôt et incarcérés à la prison d’El Harrach. Ces accusés ont été parmi les premiers mis en cause dans la vague des arrestations qui ont concerné les concessionnaires de véhicules, dans le cadre du scandale qui a éclaboussé le scénario du montage de véhicules sous l’égide de l’ex premier ministre, Ahmed Ouyahia et son ex ministre de l’industrie, Abdesselem Bouchouareb, en fuite. Un mandat d’arrêt international est lancé depuis presque une année à son encontre. Le parquet avait prononcé à son encontre, de par son implication directe dans ce processus, une peine de 20 ans de prison fermes par contumace pour Bouchouareb, ex ministre de l’industrie. Rappelant que cette affaire dite du montage de véhicules a défrayé la chronique judiciaire. Des milliards se sont évaporés et partis en fumée sans aucune traçabilité. Les procès ont été remportés puis carrément annulés à cause de l’absence des accusés à cette audience, au même titre que des témoins, en application de l’instruction du ministère de la justice, dictée par la conjoncture difficile traversée par le pays. Le ministère de la Justice a exprimé, jeudi dans un communiqué, « sa satisfaction » quant à la reprise progressive, depuis le 17 mai, de l’activité judiciaire au niveau des différentes juridictions, pour une première étape, en attendant la programmation du reste des affaires enregistrées, conformément à la politique publique visant à enrayer la propagation du Covid 19. Les tribunaux et Cours de Justice « ont repris l’examen des affaires civiles et administratives déposées par les avocats dans un premier temps, en attendant la programmation, à l’avenir, d’autres affaires enrôlées par les justiciables eux-mêmes, conformément à la politique publique visant à enrayer la propagation de la pandémie ». Il a en outre ajouté, que pendant la même période, 10.945 jugements et décisions civiles et 1.155 décisions administratives ont été rendus, tous étaient gelés depuis le 16 mars 2020, en application des dites mesures. Par ailleurs, le syndicat national des magistrats (SNM) a qualifié de «surprenante» et «étrange» la dernière note émise par le ministre de la justice, le 13 mai dernier, ordonnant la reprise «immédiate» des audiences civiles et administratives dans les tribunaux. Le syndicat national des magistrats ainsi que l’ensemble des magistrats de la république s’insurgent contre cette note du département du garde des sceaux. Selon eux, ils ont été surpris par l’étrange note émise par le ministre de la justice, le 13 mai 2020, modifiant une note précédente qui concerne la suspension des travaux judiciaires en raison de la pandémie Covide-19 et ordonne la reprise immédiate des audiences civiles et administratives au niveau des tribunaux, des cours de justice et des tribunaux administratifs afin de juger uniquement les affaires dans lesquelles les avocats se sont constitués, tout en limitant le droit de présence aux seuls avocats sans leurs clients». Le parquet général de la cour d’Alger a fait savoir que les instructions judiciaires diligentées concernant nombre d’affaires de corruption, ont permis de retenir des charges et à mettre en évidence d’autres à l’encontre d’anciens ministres et walis selon leur communiqué. Par ailleurs, le parquet annonce que « soucieux de tenir informée l’opinion publique des derniers développements en matière de procédure dans les affaires de corruption, le parquet général de la cour d’Alger précise que les instructions judiciaires diligentées ont abouti à retenir des charges à l’encontre d’anciens ministres et walis dans nombre d’affaires », lit-on jeudi dans le communiqué du parquet général.