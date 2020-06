Escroquerie en émigration clandestine : Un réseau de 04 membres démantelé à Ain-Témouchent

Une fois, ayant consigné sur procès-verbal régulier, comme le stipule le code de la procédure pénale, la déclaration d’une femme, en l’occurrence la dénommée H.S, âgée de 29 ans, par laquelle elle s’est plainte d’agissements néfastes, à l’œuvre de deux (02) individus, pour soustraction à son préjudice d’une somme de trente (30) millions de centimes, à titre d’avance, pour qu’ils lui facilitent l’aventure de l’émigration clandestine maritime (harga), à partir de l’une des plages du littoral de la wilaya d’Oran, les éléments du service de wilaya de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Ain-Témouchent ont élaboré un plan de sécurité, par la sollicitation de la victime de fixer un rendez-vous avec l’un des membres du réseau pour lui remettre le reste de la somme conclue avec eux. Cette souricière a permis d’interpeller trois (03) membres de ce réseau se dénommant B.H et S.S, âgés respectivement de 33 ans et 23 ans, ainsi que le dénommé I.H, âgé de 29 ans. L’enquête s’est poursuivie dans le cadre de cette affaire pour localiser et identifier le quatrième (4ème) présumé, auteur de cet acte pénal, le dénommé N.H, âgé de 26 ans. Soumis à la procédure d’usage, ces derniers ont été présentés par-devant le tribunal d’Ain-Témouchent, territorialement compétent où, en comparution directe, ils ont été mis sous contrôle judiciaire avec le report du jugement pénal au 07 juin 2020.