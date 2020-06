Point de Vue : Les petites foulées…d’un déconfinement redouté

A l’instar de ce qui se passe ailleurs, à la lumière optimiste -peut-être trompeuse- des résultats sur le tas …Et, de toute évidence, poussés par le marasme social qui commence à s’interpréter négativement, dans les comportements des gens, causé par trois longs mois de confinement, sans liberté et sans ressources, les pouvoirs publics décidèrent, enfin, à creuser une petite brèche dans le mur des mesures restrictives, laissant les gens suffoqués par le confinement, faire des petites prises d’air…Le ballon est dans le camp du citoyen afin qu’il fasse bien attention dans ses occupations, ses contacts et ses déplacements quotidiens. Ce monstrueux Covid-19, parait-il, ne nous a pas, à bien dire, laissé trop de choix pour échapper à son emprise. Il est, partout et nul part. Il se pourrait qu’il soit là où vous n’auriez pas cru qu’il soit et vice-versa…Et justement, c’est dans cet aspect « très discret» et invisible au commun des mortels, que réside la force de ce croquemitaine. S’il y des pays qui ont, finalement, décidé de casser l’embargo décrété par ce microscopique virus, c’est parce que l’indisponibilité des options, à notre disposition, ne permettrait d’agir autrement… Toutefois, pour pas mal de sages, il serait judicieux d’apprendre à vivre avec cette mystérieuse et nouvelle situation…Jouer du cache-cache avec lui, et bien pourquoi pas !! Si ce jeu ludique et plaisantin va nous offrir des chances pour continuer à survivre, nous allons réussir ce pari, celui de survivre au Coronavirus, bien que la facture en vies humaines soit probablement importante et coûteuse. L’Euréka d’un vaccin anti-corona ne sera pas créé sur les toits pour demain ou après-demain. Ce virus macabre avait, parait-il, décidé de ne pas nous dire adieu, avant de moissonner la moitié de la population mondiale. Il est, sans doute, « un être vivant » très intelligent, le fait qu’il change d’épicentre et de bled, chaque fois, qu’il regarde que le nombre de ses victimes était , suffisamment, en hausse… Au début, c’était la Chine, ensuite l’Europe, après c’était l’Amérique du nord et maintenant, c’est au tour du Brésil et les pays latino-américains qui sont en tête de liste. Donc, s’inventer un mode de cohabitation avec mr Covid-19 serait la meilleure méthode de survivre à ses menaces, tout en acceptant avec résignation, de laisser, chemin faisant, quelques victimes …Il faut aller doucement, tout en écarquillant bien l’œil de la vigilance…en surveillant ses contacts, ses mouvements. Le port de la bavette est, je le sais bien, insupportable avec le temps. Mais, si notre santé et notre vie en dépendaient, intimement, que faire ??