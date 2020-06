Pôle & Mic: Corruption dans le football, un vrai fléau!

La corruption a bien gangréné notre football. Le dernier scandale de la fuite de l’audio sur un éventuel arrangement de match. Une affaire qui a terni l’image de notre football sur la scène internationale où le ministre de la justice a saisi la justice. Les deux protagonistes ont été entendus par la police. Mais ce qui est surprenant, les deux protagonistes continuent à «parler» alors que cela pourrait être conçu ou considéré comme pouvant entraver l’enquête. La Fédération et la Ligue estiment que le dossier est encore ouvert et deux cadres de deux autres équipes ont été entendus. Mais ce qui reste plus au moins «drôle» dans cette affaire, aucune instance n’a évoqué le «fond» de cette affaire. Au fait, est-ce que des joueurs ou des entraineurs ou encore des joueurs seraient impliqués dans de telles affaires sales? Or, sans les entraineurs, joueurs et arbitres, on ne pourra pas «trafiquer» ou «arranger» un match? Et pourtant, toute la famille sportive sait que la «corruption» et le «jeu de coulisses» sont ces fléaux qui ont souillé nos divers championnats de football. L’instance fédérale aurait pu ouvrir carrément un chantier en rouvrant les dossiers de corruption. Dans les divisions inférieures, les «matchs arrangés» ou « matchs vendus» font fureur vers la fin des exercices sportifs. Des journalistes, des cadres d’équipes, des éducateurs, des arbitres et dirigeants connaissent pas mal d’«histoires» sur la «corruption» de notre football. Déjà, pour combattre ce fléau, il faudra instaurer le «fair-play» sportif et obliger les clubs de «tout» déclarer sur le plan des dépenses. Cela est surtout valable chez les amateurs où des subventions de l’Etat sont utilisées pour payer des joueurs à «coups de millions » tout en n’investissant que des «miettes» pour la formation des jeunes, c’est aussi une forme de corruption. Chez les amateurs, il faudrait, peut-être, prévoir un chapitre pour les salaires de certains joueurs. Déjà, il y a trop d’argent sale dans notre football. Dans la lutte de la corruption, il faut oser aller dans le fond.