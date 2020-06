Point de Vue : D’autres plus touchées que d’autres !!! Pourquoi ??

La wilaya de Blida premier foyer national de la pandémie reste à la tête du hit-parade, avec 1150 cas..Suivie, comme depuis les premiers jours de la propagation du Covid 19 en Algérie, par Alger, Oran, Sétif, Constantine, Ain Defla, Tipaza, Bejaïa, Tlemcen et enfin Ourgla, qui marque une petite exception. …Il n’y a que le facteur démographique qui pourrait apporter les explications nécessaires, mais rationnelles et plausibles, à ce phénomène..puisque les plus touchés se trouvent la zone nord du pays, recelant les neuf dixième de la population du pays..Nous constatons par la même occasion, et ce qui va encore réaffirmer cette thèse, le taux trop inférieur des contaminations dans les régions les moins peuplées du territoire national..C’est, l’unique explication « scientifique » à notre portée pour le moment…En plus, du facteur démographique facilitant la propagation rapide du virus, il existe également, un autre facteur, plus important que le premier..Celui, du non respect des mesures de confinement et de la distanciation sociale..Dans des grandes villes à l’instar d’Oran, par exemple, les citoyens se tenant dans chaines d’attentes devant les banques et les bureaux de postes, donnent l’impression qu’ils ont oublié que le mal est toujours là, entrain de les guetter..Nous sommes tous conscients des conséquences sociales néfastes, de la pandémie sur certains ménages..Il y a, effectivement, des familles qui souffrent, sérieusement, suite aux mesures de confinement décidées par le gouvernement, depuis 03 mois déjà. Et, qui ont touchés les postes de travail et les sources de subsistances d’un nombre importants de familles.. Cependant, cela ne devrait guère, nous inciter à perdre notre vigilance face à un mal, qui agit dans un silence complet, en profitant du moindre relâchement de notre part pour opérer une attaque surprise contre notre corps.. Ce mal trouve en notre laisser –aller un allié qui lui a facilité tant la tache. Ce n’est pas, pour rien, d’ailleurs que la moitié des sept milliards d’êtres humains, se trouvent, entre les quatre murs du confinement et que toute l’économie mondiale s’écroule progressivement et seul Dieu saura comment les choses vont tourner, si les spécialistes ne vont pas réussir leur assidues recherches à trouver un vaccin, approprié contre ce mal, d’ici la fin de l’année.. partout, dans le monde la situation va de plus en plus mal..Même, si l’on garde son sang froid devant les caméras tv, afin de donner l’impression que la situation, parfaitement, maitrisés…Au fait, il y a des guerres qui se préparent..Un nouvel ordre mondial serait, entrain, de se mijoter quelques part dans un coin occulte de la planète.. Covid 19 va certainement, tuer, beaucoup, de gens sur cette Terre…Cependant, il est sur, qu’il va apporter des changements profonds chez les citoyens de cette Terre.