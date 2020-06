Pôle & Mic : Le FLN ressuscité !

Le FLN a un nouveau SG et aura, prochainement, une direction. Le FLN a pu se maintenir sur le paysage politique et partisan malgré les coups portés par le Hirak l’accusant avec ses paires de l’alliance présidentielle, d’avoir « soutenu » Bouteflika et son clan à piller le pays et à le conduire vers presque la dérive. Les divers scandales et enquêtes ont fragilisé l’ex parti unique. C’est Baadji Abou El Fadhel, député de la wilaya de M’sila. Il a été plébiscité après le retrait des trois postulants alors que le quatrième empêché d’accéder à la salle en avançant le motif de la contamination du coronavirus malgré un certificat qu’il brandissait. Le FLN a imité le RND en « plébiscitant » son boss. Le nouveau SG est aussi un partisan de Tebboune qui l’avait soutenu durant la campagne électorale et en refusant de suivre les consignes du parti de soutenir la candidature de Mihoubi. Une réunion tenue durant le confinement et ayant, sûrement, au FLN des bagarres et des empoignades comme c’était souvent le cas. La mission du nouveau SG est de la plus délicate, car il tentera de maintenir le parti dans le giron du pouvoir et/ou sérail tout en tentant de maintenir un certain « équilibre » au sein de la direction. Le plus dur pour la nouvelle direction n’est pas de réfléchir et d’établir un programme d’action ou de faire des propositions, mais de rester le parti majoritaire lors des prochaines parlementaires et locales. Le Hirak a beaucoup fragilisé le FLN, le RND et les autres de l’Alliance. Déjà, lors des présidentielles, le FLN était incapable de tenir une réunion publique ou de s’affirmer publiquement. Le pouvoir est obligé de s’appuyer sur le FLN et le RND pour contrer l’opposition afin de faire passer la nouvelle Constitution et d’être présents lors des joutes électorales. Ça ne sera pas facile, car le «vote sanction» hante encore les esprits des politiques. Le FLN était-il capable de se restructurer pour «purifier» ses rangs et de faire dans la proximité?