Point de Vue : Tabagisme égale ou supérieur au terrorisme!!

«Ce serait beaucoup mieux si, à chaque cigarette le fumeur avait un morceau de doigt qui tombe. Au moins, il prendrait véritablement conscience des méfaits du tabac. » (Jean-Pierre Rives).

Vous auriez, certainement, constater un peu de zèle dans l’expression du titre de la chronique, en assimilant le tabagisme au terrorisme…C’est du la surenchère, n’est –ce pas ?? Et, bien non, et, je vais vous expliquer pourquoi, chiffres à l’appui.. Alors, selon l’OMS et ce n’est pas moi qui dit ça- le tabac tue de la par le monde 08 millions de personnes chaque année…Je n’ai pas de chiffes exactes avec moi, cependant, je suis archi-sur que la somme des victimes de tous les actes terroristes, commis de par le monde , y compris les terrorismes d’Etat, commis parfois, dans un cadre purement « loyale », ne sauraient atteindre ce fabuleux chiffre de 08 millions de personnes..Je suis également, persuadé que même l’intraitable covid19 qui nous terrorise, quotidiennement, ne va pas faire 08 millions de victimes…, jusqu’à fin 2020. La cigarette, ce n’est pas, au fait, du terrorisme, proprement dit..Mais, c’est le plaisir qui tue..les anglophones l’appellent, et ils ont parfaitement raison, « the silent killer », c’est-à-dire le tueur silencieux…L’aveugle, le vrai, ce n’est pas celui qui ne voit pas, mais celui qui ne veut pas voir..En dépit des mesures prises dans tous les pays du monde sous la casquette de l’OMS, en vue d’assiéger la consommation du tabac, en vue de la réduire, les résultats demeurent, pratiquement, loin des espoirs …les interdictions de la consommation du tabac, que l’on constate dans les administrations, dans les moyens de transports et d’autres lieux, y compris l’interdiction formelle de toute forme de publicité en faveur du tabac, ainsi que l’augmentation vertigineuse des taxes, font partie de ces mesures restrictives, visant à endiguer quelques lieux publics des conséquences de ce vice macabre … Cette « croisade mondiale »contre le tabac devrait commencer , il y a une quinzaine d’années de ça.- voir la convention-cadre de l’OMS et les Etats membres, de 2003, régissant la lutte contre le tabac- Elle n’a fait, en réalité, que « réglementer » cette consommation… D’autre part, l’industrie du tabac continue à traire des chiffres d’affaires astronomiques de ce funeste métier..Ainsi, d’après une société d’études américaine, le marché mondial du tabac, représentera, en 2021 une valeur de 694 milliards de dollars, pour les Phillip Morris et ses pairs producteurs du plaisir à poison ….Voilà, il y a des gens qui gagnent et il y en a d’autres qui meurent……