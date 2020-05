06 jours après le tournage d’une soirée en plein pandémie par El Bahia TV : Les internautes font réagir les autorités locales !!!

Pour la deuxième fois en moins d’un mois et demi, la chaine de télévision En Bahia Tv, est encore au cœur d’un scandale déclenché par des citoyens sur les réseaux sociaux. Après l’affaire de la camera cachée sur le coronavirus qui a couté à 02 personnes une présentation devant la justice, un autre scandale a été à l’origine d’une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Il s’agit de la diffusion d’une soirée artistique, dans une salle des fêtes d’un hôtel à Oran. Cette soirée a regroupé un grand nombre d’artistes et d’invités, sans aucune mesure de distanciation physique, ni port de bavettes. Par contre, on apprend qu’à l’entrée de l’hôtel, les participants et invités à cette soirée, ont subi un contrôle de température et l’utilisation de gel hydroalcoolique. Contrairement à ce qui a été rapporté par certains internautes et quelques organes de presse, la soirée n’a pas été diffusée en direct. Le tournage a eu lieu le mercredi 20 mai 2020 en soirée, soit 06 jours avant sa diffusion. Avant-hier, après la diffusion d’un communiqué de la wilaya d’Oran, faisant état de la fermeture de la salle en question et l’ouverture d’une enquête, beaucoup de questions se sont imposées. Comment l’information sur cette soirée n’ait pas parvenue aux autorités locales, jusqu’à la diffusion ? Comment les invités ont pu se déplacer de nuit de différents coins d’Oran sur une simple invitation ? On apprend aussi que des artistes connus ont été invités mais n’ont déliné l’invitation. Ainsi, seule l’enquête pourra faire toute la lumière sur cette affaire qui a fait régir les citoyens conscients de la gravité de la pandémie, lorsque les mesures barrières ne sont pas respéctées. A suivre.