Le montant en devise autorisé, qui a été porté dans un premier temps à 5000 euros dans le cadre de la Loi de Finances 2020, vient d’être revu à la baisse, soit à sa valeur initiale qui était fixée à 1000 euros, et ce, dans le cadre de la Loi de Finances Complémentaire 2020. Le ministre des finances estime que cette mesure obéit à la lutte contre le marché noir de la devise. C’est comme si, avant la rentrée en vigueur de la loi de finance 2020, le marché des devises était à l’agonie. Parfois, il y a des explications qui ne sont pas du tout « cohérentes » avec la réalité. Déjà, le citoyen n’a le droit qu’à une allocation touristique ne dépassant pas les 150 Euros, une fois par an. Les 1000 euros que le touriste algérien présentera à la douane avant sa sortie sont achetés au marché noir des devises. Il ne faut pas se cacher la face. L’Algérien achète les 1000 euros du marché noir des devises et les dépose en toute quiétude à la banque pour les retirer après rien que pour avoir ce reçu afin de ne pas être dérangé par les douanes. Déjà, cette transaction est à l’origine illégale. Une mesure de lutte devra être à l’origine légale. Les « gros » commerçants ne s’approvisionnent pas dans le marché noir pour importer des conteneurs de marchandises ou des navires, ils sont autorisés à avoir des devises de la banque. Certains importateurs aliment, directement ou indirectement, ce marché en devises en gonflant des factures ou par d’autres procédés. Les « petits » trabendistes n’achètent pas de grosses sommes en devises pour ramener leur marchandise, surtout destinée au prêt à porter. Si l’importation des voitures de moins de trois ans était autorisée, on pouvait penser que des Algériens achèteraient souvent des devises pour acquérir ces voitures. Il faut plus de rigueur dans cette lutte contre le marché noir des devises. Il faut revoir le montant des allocations touristiques comme cela se fait chez nos voisins ou de permettre aux Algériens d’acheter directement des Devises dans les banques. Déjà, ce sont les mêmes députés ayant ont voté pour les 5000 euros qui voteront pour les 1000 Euros, c’est un «non-sens » !