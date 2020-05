Point de Vue : Corona et malaise social « L’alliance sacrée »

De coutumes, quand les caisses sont archipleines, ce sont ceux d’en haut, qui en profitent, en raflant la mise..Mais, quand, en revanche, les caisses sont vides – ou vidéesce sont, alors, ceux d’en bas qui sont sommés de les renflouer … le peuple a, tout le temps, constitué

la partie faible, dans les équations politiques et économiques.. Pourquoi, parce que le peuple et en dépit de sa grosse masse et de son grand volume, demeure une force aveugle …sans profondeur d’esprit, pis encore sans perspectives.. Un

flambard averti pourrait bien tromper une masse d’un millier d’auditeurs …nous nous d’apprendre que le gouvernement serait entrain de nous mijoter un bon plat de nouvelles taxes et des hausses d’impositions qui vont , pratiquement, cibler les produits pétroliers…Et, bien sur , savez vous que quand le carburant et ses « cousins » issues des hydrocarbures haussent leurs prix, c’est , nécessairement, tous les autres produits et services qui vont connaitre la même manoeuvre. Et, de toute évidence, c’est l’insignifiant citoyen à la petite bourse qui doit, impérativement, laisser une partie de

lui-même, dans cette rude bataille…Enfin, et parait-il, qu’il n’y a pas d’autres alternatives, pour sauver la patrie en péril. Allons nous, peut-être, revivre des moments tragiques, à l’instar de ceux vécues avec les sinistres Ouyahia et Sellal…. ?

Sincèrement, Je ne le souhaite pas du tout. Toutefois, je n’exclue rien avec un régime qui a su seperpétuer avec un nouveau look…l’Etat profond demeure, toujours, là, inébranlable, aussi fidele que jamais à ses mauvais reflexes et à sa répugnante

mentalité. Nous sommes, certes, entrain de constater des changements, qui s’opèrent timidement, ça et là..Hélas, ces derniers ne ciblent que la croute du corps de l’Etat et la puanteur continue à s’émaner des très fonds abysses…Nous

sommes, en plein pandémie et les gens meurent tous les jours, d’autres attendent leur tour. En même temps, d’autres encourent quotidiennement, un sérieux risques de se faire avoir par le virus…En principe, une telle menace, planant tout

juste sur nos têtes, devrait, normalement, nous imposer des changements dans les mentalités et notre façon d’appréhender les choses de la vie…un Hirak d’un an qui a failli dégénérer vers un fatal chaos, devrait habituellement , nous apprendre à rectifier le tir et voir les choses avec plus de discernement …Si, nous sommes dans l’obligation

de refaire les mêmes bêtises commises avant le déclenchement du mouvement populaire.

Et, si nous ne sommes pas encore capables d’introduire les changements qui s’y imposent, en vue de sauver l’Etat national, d’un péril imminent, cela voudrait, tout simplement, dire que nous sommes, encore un peuple immature…