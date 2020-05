Point de Vue : Déconfinement … Risques et conséquences

Le confinement et la distanciation sociale, commencent, certes, à peser sur le moral des citoyens et c’est normal… !! Nous ne pouvons guère faire exception, par rapport, à ce qui se passe de par le monde…Un monde gisant, silencieusement, sous le poids lourd de la pandémie…Donc, toute initiative visant à lâcher, partiellement et progressivement, les rênes du confinement, en vue de laisser les gens respirer un peu, serait-il, très probablement fatale et même regrettable? Oui, il se pourrait bien que cela aurait lieu…Des pays voisins, avaient, parait-il, tenté une telle initiative, qui n’a pas semble -t-il donné les résultats escomptés, notamment, cette initiative, disons-le franchement, trop osée –même partielle- de rouvrir les établissements scolaires… l’on n’a pas publié les résultats catastrophiques affirmant que des enfants scolarisés ont été contaminés par le Covid19…Mais, des sources «officieuses» impartiales ne démentent par cette tragique et aventureuse décision et conséquences néfastes … Le choix est difficile à prendre dans de telles situation. Notamment, lorsque ce choix est obligatoire, entre mourir par la faim à cause du Coronavirus et la mort par sa contamination directe. Les gens, que ce soit ici ou ailleurs, ne sont pas très disposés à s’adapter, de façon cool, aux mesures drastiques du confinement pour longtemps…Avec le temps on finira par «s’insurger» contre tout ce qui porte atteinte à notre nature férue de liberté de mouvement, de penser ..etc… Cette tendance à la liberté finira, sans nul doute, par remporter la partie dans ce duel macabre, entre la peur de mourir ou tomber malade et s’assouvir des friandises de sa liberté…Les mesures de confinement et de distanciation sociale finissent la plupart du temps, dans l’échec à cause de l’avidité humaine, sans limite, d’être libre…Ce sont des milliards de citoyens du monde qui subissent actuellement, les contraignantes affres du confinement…les informations, en provenance d’ici et de là-bas, affirment que peu de gens réussissent cette rude épreuve…Je n’ajoute rien à la connaissance de mes chers lecteurs et lectrices que les mesures de confinement, auront des conséquences graves sur la production et l’activité économique de façon générale… Cela va, logiquement, avoir des retombées catastrophiques sur le niveau de vie du citoyen, si ce n’est pas sur son pain quotidien… je ne vais pas dénoncer toute initiative de la part des autorités concernées par la gestion de la crise issue de la pandémie, visant le soulagement des mesures de confinement.. Seulement, c’est de notre devoir, -d’ailleurs, c’est notre vie et celles de nos enfants qui en dépendraient – de rappeler à ces autorités, qu’il faudra aller, doucement, sans faire de bruit et sans éveiller les soupçons de Mister Corona qui guette nos gestes et même nos intentions de loin….