Point de Vue : Vers un déconfinement progressif !

Le déconfinement « progressif » serait sur le point d’être lancé. Les discours de nos officiels vont dans le sens qu’il faudra déconfiner pour permettre à l’économie de reprendre. La levée du confinement induit par la propagation du Coronavirus, le Pr Benbouzid a estimé, dans un entretien accordé à l’APS, que le déconfinement était une mesure « indispensable », ajoutant que « l’Algérie s’y est préparée après l’enregistrement d’un recul dans le nombre des cas d’infection au Covid-19 et des décès ». Déjà, le « verbe » est au passé et donc tout aurait été réfléchi et décidé. Cependant, personne de ces officiels ne nous dit ou nous éclaire sur une situation de recul. Pourquoi la situation est déjà « stable » alors qu’en Tunisie la situation est régression pour ne pas dire « non inquiétante » ? Et pourtant, des mesures ont été prises et le citoyen les a supportées sauf que la situation reste plus au moins « inchangée » où il y a toujours des contaminations et des décès. Le bilan total des personnes infectées par le Coronavirus en Algérie est passé à 8306 cas confirmés et 600 morts. Le Maroc est aussi contaminé que Nous sauf qu’il a moins de décès. Il est clair que nos médecins et chercheurs se sont habitués au virus et ont acquis de l’expérience dans cette lutte. Et donc, le personnel hospitalier est aussi « performant » que celui des autres pays ? c’est un point positif pour le secteur sanitaire qui a fait face à une pandémie. Le citoyen est aussi habitué à se confiner et à supporter le poids du confinement. Donc, un déconfinement réfléchi est plus que nécessaire sachant qu’un grand nombre de citoyens n’ont aucune couverture sociale car travaillant dans le secteur de l’informel ou dans le commerce. Le déconfinement progressif est une nécessité à condition d’impliquer la société civile et de préparer le citoyen pour changer son comportement quotidien et de respecter les consignes et mesures sanitaires. A défaut, un déconfinement progressif ou partiel sans une discipline citoyenne sera un grand danger.