Pôle & Mic : Que fera Djerad?

Le Haut Conseil de Sécurité a rejeté la proposition d’un confinement total durant l’Aïd.

Hier, Tebboune a demandé à Djerad de prendre des mesures complémentaires afin de renforcer le confinement durant les jours de l’Aïd El-Fitr. Une décision prise à l’issue de la réunion que le chef de l’Etat a présidée avec les membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique la présidence de la République dans un communiqué. Ces mesures concernent les heures de confinement, la disponibilité des masques, la mobilité entre les wilayas et les visites de cimetières. Les participants ont ainsi convenu que le port du masque n’est pas moins efficace que le confinement. D’où la nécessité de l’imposer à tous les Algériens. Déjà, il faut œuvrer à ce que les masques soient disponibles et à la portée de tout citoyen. Sur le marché, on trouve plusieurs types de masque. Des masques ne portant aucune indication surtout de leur période d’usage. Il faut se remobiliser pour faire face à ce minable et maudit virus qui tue tous les jours une dizaine de citoyens et contamine environ 180 personnes. Moderniser la campagne de sensibilisation et surtout impliquer la société civile et l’élite. Il faut agir vite et rapidement. Un « bon » confinement devra nous épargner pas mal de dégâts et de morts. Si la Tunisie s’en sort admirablement avec peu de moyens, le confinement sera prolongé au Maroc de trois semaines. Le Maroc semblait contrôler la situation épidémique jusqu’à l’apparition de nouveaux foyers de contamination dans les quatre coins du pays. Notre pays devra étudier les expériences de nos voisins. Ces derniers jours, on sent un relâchement et une baisse de vigilance de la part de certains citoyens. Sévir pourrait être une solution. Il faut sensibiliser le peuple qu’il faudra se conformer aux règles sanitaires pendant quelques jours pour mieux aborder l’avenir. Que fera alors Djerad ?