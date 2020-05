Afin de préserver l’hygiène et la santé publique : Un nouveau «Centre de dépistage» en voie d’être installé à Kouchet El Djir

Une «réunion urgente» aurait été tenue mardi matin entre les responsables de la wilaya avec les responsables de la commune d’Oran délégués et le directeur de la délégation communale de Kouchet El Djir (El Hassi) a-t-on appris de sources concordantes. Le wali a été catégorique et intransigeant et a exhorté les responsables concernés d’assurer en permanence le suivi de la situation épidémiologique, notamment en ce qui concerne la multiplication des opérations de désinfection et de préservation des lieux publics et les édifices contre le risque de propagation du Coronavirus. Il a beaucoup insisté sur la poursuite des mesures préventives afin de préserver l’environnement, l’hygiène et la santé publique dans l’objectif de parer à toute éventualité. Ces mesures entrent dans le cadre du dispositif préventif de lutte contre la propagation de la maladie du Coronvairus. De fil en aiguille et à la suite de cette réunion, les responsables de la commune d’Oran représentés par les gestionnaires de la délégation communale d’EL Hassi et les forces de l’ordre, se sont déplacés à Kouchet El Djir afin d’instaurer les premières mesures préventives et préserver la population d’éventuels risques dus à la propagation du virus Mortel. Un Centre d’accueil et de dépistage des cas de malades atteints du Covid -19 «Virus» mortel, en voie d’être installé au niveau de l’école Didouche Mourad, lequel sera élargi à l’école mitoyenne Benyahia Abbas, a-t-on appris du chargé au niveau de la commune d’Oran de la DPE et des opérations de désinfection des lieux publics, mosquées et autres structures, également délégué du secteur urbain de Bouamama. Ce futur Centre de dépistage de Kouchet El Djir évitera aux populations des quartiers Kouchet El Djir et les sites limitrophes tels que Eckmhul et Hassi de se déplacer vers l’EHU de l’USTO ou celui de Plateaux. D’ores et déjà, une opération de désinfection menée par deux camions citernes ont eu lieu, mardi, aux environs de 14h à l’école Didouche Mourad, futur Centre de dépistage du Covid, de Kouchet El Djir.