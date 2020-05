Pouvoirs publics à Mostaganem : Entre le marteau de la crise sanitaire et l’enclume de la paupérisation

L’apparition de l’épidémie de Coronavirus, conjuguée aux premières mesures sanitaires, s’est traduite, au fil des jours, en une crise socioéconomique palpable. De là, les mesures de prévention prises pour contenir la propagation de la pandémie ont, à ce jour, un impact économique et social très sévère. A l’instar des autres wilayas, Mostaganem enregistre aussi une progressive destruction des emplois, même pour ceux qui travaillent au noir. Face à cette situation de chômage forcé, de chômage partiel et de chômage tout court, l’inflation et la hausse des prix des produits alimentaires aggravent la situation. La précarité engendrée par un pouvoir d’achat dégradé n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune réflexion de la part des pouvoir publics. Les coiffeurs, les artisans, les taxieurs, les tailleurs, les magasins d’habillement et de chaussures, les bains maures, les pâtissiers, les restaurateurs et les cafétérias ainsi que leurs employés, impactés par les décisions du confinement, souffrent d’une manière poignante leur quotidien. Aujourd’hui, avec la fermeture des frontières, cette situation a ralenti l’activité commerciale d’un bon nombre de citoyens qui s’adonnaient au commerce transfrontalier d’habillement ou autres. Un autre aspect qui aggravera certainement les conséquences de la crise. Et en ce mois sacré du Ramadhan, la situation de ces derniers s’est empirée. D’un autre côté, les décisions prises par le gouvernement qui ordonneraient aussi la mise en congé exceptionnel rémunéré de 50% des salariés dans tous les secteurs d’activité publics et privés, ont-elles été appliquées selon l’article 17 du décret exécutif 20-70 du 24 mars 2020, personne ne le sait. Un journalier même si on le prend en charge, dans le cadre de la solidarité et de la prime de 10.000 DA, il ne résistera pas aux fâcheux contrecoups de la crise. Le chef de l’Etat a déclaré qu’il ne laisserait personne sur le côté en cette période de crise. Les impactés du confinement accusent la crise d’une manière assez affligeante. Ceux-ci sont actuellement sans revenus et sans épargnes leur permettant de surmonter les semaines ou les mois à venir. Ils risquent, en cas où la crise économico-sanitaire persiste et s’intensifie, de sombrer dans la détresse totale. Une triste réalité qui met les pouvoirs publics entre le marteau de la crise sanitaire et l’enclume de la paupérisation. Les projets de développement substantiellement à l’arrêt, le bâtiment stoppé, l’industrie tourne au ralenti, le tourisme incertain et l’investissement dans l’inconnu. Ce qui reste inconnu, c’est le temps que prendrait la crise sanitaire, conséquence du Covid19. Dans une telle conjoncture, aucun plan ni aucune stratégie de sauvetage ne s’adapteraient à l’accentuation du phénomène de précarité que subissent beaucoup de familles sans revenus garantis. Une telle situation ainsi décryptée ne présage guère à un aboutissement optimiste pour tous ceux qui n’ont pas la garantie d’un salaire et d’une fiche de paie mensuelle.