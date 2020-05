El Tarf Les services de sécurité mis à rudes épreuves pendant le confinement

Dans un communiqué rendu public par l’intermédiaire du responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, les différents services de police de la wilaya ont traité, durant une période ne dépassant pas un mois, pas moins de 51 affaires liées à la spéculation, à la drogue, aux agressions et au manquement au confinement décidé par les instances locales. Ce manquement est enregistré spécialement à l’ouest du chef-lieu où des jeunes ont provoqué des désordres publics à Chbaita, Drean et Chihani. L’intervention immédiate des éléments de la BRI a remis les choses en place. Dans le cadre de la spéculation, ces mêmes services ont saisi plusieurs denrées alimentaires destinées à la commercialisation illicite. Des commerçants désireux de gonfler leurs chiffres d’affaires ont stocké, dans des hangars, divers produits notamment sucre, huile, farine et semoule. Ainsi donc, les services de police ont saisi, durant cette période, 57 quintaux de semoule et farine, presque trois quintaux de sucre, 13 quintaux de pâte, ainsi que 1.594 bouteilles d’huile de table et 26 quintaux de divers produits de consommation alimentaire notamment une importante quantité de café moulu selon le chargé de la communication, en l’occurrence M. Labidi Karim, un commissaire de police très actif. Ce dernier a ajouté que les brigades qui assurent des patrouilles de jour et de nuit ainsi que des contrôles, ont saisi du beurre et des confiseries orientales. Notons au passage que des ateliers de fabrication ont été démantelés par les brigades de surveillance et d’investigation. La majorité écrasante de ces produits alimentaires échouent dans le circuit de la contrebande qui continue à survivre dans le sens unique faisant très mal à l’économie nationale. Quinze autres affaires ont été traitées par les services de la fraude économique concernant du blé, du frik, des quintaux de poissons impropres à la consommation, des boites de Chemma contrefaits, des ateliers de fabrication d’alcool etc…

Les services de police, de gendarmerie, des douanes au niveau de cette wilaya de l’arrière-pays sont à plusieurs pour épingler les dealers, les spéculateurs, les contrebandiers qui sévissent encore au niveau de plusieurs localités de la wilaya. En cette période, le confinement est parfois renvoyé aux calendes grecques. Enfin, selon le coordinateur de la cellule de communication, la situation est maîtrisée, mais la vigilance demeure de rigueur.