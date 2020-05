Accidents de la circulation : 10 morts et 273 blessés en 48 heures

Dix personnes ont trouvé la mort et 273 autres ont été blessées dans 202 accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 48 heures à travers le pays, selon un bilan établi samedi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Laghouat avec 4 morts et 4 blessés, suite au dérapage d’un véhicule léger suivi d’un renversement survenu sur la route nationale RN 01 au niveau de la commune de Ben Nacer Ben Chouhra, daïra de Ksar El Hirane, relève la même source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile de la wilaya de Boumerdes ont repêché les corps de quatre enfants âgés entre 7 et 11 ans, morts noyés dans une marre d’eau au niveau du village d’El Borj, dans la commune de Naciria. Concernant la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 387 opérations de sensibilisation à travers 25 wilayas, portant notamment sur la nécessité de respecter le confinement ainsi que la distanciation sociale. La Protection civile a mené également 305 opération de désinfection ayant mobilisé 1722 gants à travers 26 wilayas, touchant les infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles. Dans le même cadre, des dispositifs de surveillance ont été mis en place au niveau de 7 sites d’hébergement destiné au confinement répartis à Alger, Khenchela et Tamanrasset.