Ain-Témouchent : Vers l’obligation du port du masque pour chaque citoyen…

Devant la pandémie de la maladie du Coronavirus (COVID-19) et l’irrespect des dispositions du confinement sanitaire et celles des gestes barrières par un grand nombre de citoyens, les autorités locales de la wilaya se trouvent contraintes de mettre en application une nouvelle décision prescrivant le port du masque pour chaque citoyen dès la sortie de sa demeure pour se rendre aux endroits, artères, places ou espaces publics. Monsieur Amar Medjoub, coordinateur du comité de wilaya en charge de la prévention, du suivi et de la lutte contre la pandémie du Covid-19 de la wilaya d’Ain-Témouchent, a déclaré à la presse radiophonique que la mesure du port obligatoire du masque pour chaque citoyen sera appliquée, une fois que les bavettes seront largement disponibles à travers toutes les agglomérations de la wilaya, aussi bien dans les zones urbaines que rurales et s’achèteront à un prix abordable. D’ailleurs, dans ce même cadre, l’application du masque par tous les commerçants et leurs employés prendra effet, aujourd’hui le 17 avril 2020, à travers tout le territoire national et que tout récalcitrant se verra infliger une sanction de fermeture d’un mois, comme l’a indiqué, monsieur Kamel Rezig, ministre du Commerce, lors de sa visite d’inspection et de travail effectuée, le 14 juin courant. Au niveau du territoire de la wilaya d’Ain-Témouchent, il est constaté que plusieurs commerçants en alimentation générale, marchands de fruits et légumes, pharmaciens, etc….. portent d’ores et déjà des bavettes et des gants sanitaires, durant l’exercice de leurs professions respectives. B.A.