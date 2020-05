Pôle & Mic : Voici venir l’Aïd !

Plus que quelques jours nous séparent de la fin de, ce triste Ramadhan 2020 dont le Monde musulman s’en souviendra à jamais. Un mois de piété, passé exceptionnellement loin de toute ambiance parfumée desMosquées et où chacun chez soi a vécu ses jours de foi intense, à la recherche de la purification du cœur et du corps. Et, voici venir l’Aïd El-Fitr, moment fort ramenant avec lui, comme à l’accoutumée, de l’espoir, du pardon et de la miséricorde, et couronné sans cérémonie et sans accolade, ni embrassade. Un Ramadhan vécu dans un triste décor où encore une fois l’esprit mercantile a refait surface sans le moindre scrupule, ni regret, en venant rajouter sa note d’amertume à la macabre symphonie orchestrée par le Covid 19. Hélàs! D’ordinaire, l’Aïd remarquable de par les senteurs et odeurs enivrantes des gâteaux ô combien chatouillants pour nos narines, se voulait un rituel joyeux et festif. Les Musulmans, à chacun ses us et coutumes, goûtaient en famille à ce moment dont les enfants, dans leur tenue d’apparat toute nuancée, étaient les vrais acteurs de cette merveilleuse scène. C’était l’Aïd-Essaghir que l’on s’en souvienne. C’était hier. Aujourd’hui, avec ce lugubre ennemi qui colle à notre peau telle une glue, et qui occupe l’espace interstitiel de notre planète, la nuance serait tout autre. L’accomplissement du rituel de l’Aïd cette année aura pour adresse le cœur, demeure incontestée de la foi. Mais, nombreux seront les cœurs en pleurs. Car le souvenir des absents de l’heure et le sentiment de l’éloignement des uns et des autres seront difficiles à supporter tant sera lourd le poids de l’émotion par rapport à la grandeur de ce jour.