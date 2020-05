Point de Vue : Lutte contre les contrevenants Guerre ouverte !!

Dans des chroniques précédentes, nous avons appelé e encouragé toute initiative prise par les pouvoirs en vue, de faire respecter les mesures de confinement et de distanciation sociale.. Nous avons même, fait appel aux autorités aux différents paliers de l’Etat, sur l’impérative nécessité de recourir à tous les moyens permis les lois de la république, sans se soucier des réactions négatives des uns et des autres..Seulement, il faudra que tout sera fait, dans un cadre, strictement, respectueux des lois du pays.. 3700 procès engagés contre des contrevenants et 12000 véhicules mis en fourrière..Vous ne devrez pas croire que c’est beaucoup, par rapport, aux nombres incalculable d’actes de « rebellions » commis par quelques citoyens insoumis aux mesures de confinement…cela s’est, concrètement, traduit par le nombre des nouveaux cas infectés par le virus, ayant atteint le 15 mai en cours , le chiffre alarmant de 187 nouveau cas en 24 heures, avec 07 décès.. Le bilan global, quant à lui, a atteint le niveau des 6629 cas positifs pour 536 morts ayant succombés au coronavirus, depuis l‘apparition du premier cas en Algérie.. Il y a, quand même, des chiffres qui parlent et s’expriment sans la moindre contrainte…Ils proviennent des autorités compétentes de la santé publique. Si, de telles données aussi graves, ne suscitent pas, chez quelques respectueux, mais inconscients de nos concitoyens les craintes qui s’y imposent dans de pareilles situations, quand, est-ce donc, irons-nous se mettre à craindre les affres de cette pandémie ?? Il faut continuer à frapper fort, dans le cadre strict de loi,. Frapper une petite minorité de fortes têtes insubordonnées, afin de préserver la santé et les vies de la majorité. C’est la nature humaine, d’ailleurs, il a, toujours, existé et dans toutes les sociétés ces gens comme ça, qui se surestiment et qui aiment nager à contre courant..Nous continuons à inciter les pouvoirs à être plus fermes vis-à-vis des comportements irresponsables, tout en déplorant, par la même occasion, le relâchement que nous constatons, de façon sporadique, ça et là, des services de l’Etat en charge, à mettre en exécution les mesures de lutte contre le Covid 19..Et, à notre avis, ce genre de fléchissement serait, sans doute, du, à la nature monotone et fatigante du travail exécuté.. Seulement, ces agents de l’Etat doivent se mettre à la tête, qu’ils sont les élus d’une la noble tache. Celle de veiller à la santé et aux vies des membres de leur communauté et dont, ils font, intégralement, partie..