Mostaganem : Le nouveau local du CNRC, acheté à prix d’or, toujours fermé

Accéder aux services de l’administration du registre de commerce se trouvant à proximité de Sidi Abdallah n’est pas commode du tout. Une administration qui travaille dans l’exiguïté dans à peine une dizaine de mètres carrés. Une administration centralisée au chef-lieu reçoit des dizaines de commerçants par jour dans un coin. Une situation qui n’a pas de semblable et pourtant cet organisme fait des entrées d’argent considérables pour accepter de rester cloîtré dans un espace trop étroit. Les employés autant que les commerçants qui essaient de bouger à l’intérieur, sont stressés à longueur de journée. Ce n’est guère un endroit digne de classe d’un organisme tel que le CNRC. Cet état de fait a été maintes fois signalé afin d’envisager son transfert dans un espace digne d’une administration de la République. Mais il semblerait que mieux vaut ne rien y toucher de peur de déclencher un tourbillon de scandales. On nous appris que le CNRC a acquis un nouveau local .Un local acheté il y a de cela quelques années, à prix d’or au rez-de-chaussée d’un bâtiment, dans les environs de l’ex-gare routière mais il reste fermé. Fermer un local public acquis et laisser l’administration du CNRC à l’étroit semblent du domaine de la suspicion. Pour quels motifs, ce local reste-t-il fermé et pour quelles raisons on ne veut pas y parler ….il y a là anguille sous roche. Certains disent que c’est le résultat d’agissements occultes de l’ex-ministre du Commerce. D’autres affirment que c’est un des plusieurs passe-droits d’un parti ayant géré le portefeuille ministériel du Commerce. Quelques uns assurent que le transfert du CNRC de Mostaganem réveillerait les démons du Fassad… Alors mieux vaut ne pas réveiller la furie. Cette histoire n’a pas été révélée même s’il y a à Mostaganem, des personnes, de l’environnement du Commerce et du parti soutien de l’ex-régime, qui connaissent la teneur de cette filouterie. Il fut une époque où certaines langues et bruits commençaient à se délier et certaine rumeurs à se propager à Mostaganem mais la menace et l’argent les ont dissipés mais par pour de bon. Faut-il comprendre aussi pourquoi à l’époque de l’inscription de bâtisses dans la cité administrative de la Salamandre, le CNRC n’a pas été retenu…Certains déduisent qu’il valait mieux rester dans »l’affaire » de transactions, autre qu’une inscription dûment inscrite dans le FCCL. A Mostaganem, on ne peut pas évoquer uniquement les actes mafieux du foncier, il y a d’autres pistes à explorer. Aujourd’hui, il serait temps de démontrer que nous entrons vraiment dans la nouvelle Algérie et que les choses rentrent dans l’ordre car nul ne peut se permettre d’occulter des vérités. Le CNRC de Mostaganem mérite bien qu’on soulage ses employés et les commerçants du stress de l’exiguïté.