Ain-Témouchent : Les préoccupations des policiers retraités prises en charge

Selon monsieur Bouazza Abid Benedine, lieutenant de police en retraite, et président de l’Association des fonctionnaires de police retraités de la wilaya d’Ain-Témouchent, l’ensemble des préoccupations des retraités de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, résidant à travers le territoire de la wilaya d’Ain-Témouchent, présentées au niveau local, notamment auprès de Monsieur Tayeb Djameledine, Commissaire divisionnaire de Police, chef de la Sûreté de wilaya et l’ensemble des responsables des structures à caractère social , ont été prises en considération et ce, dans le cadre des lois de la République , et en conformité des instructions et orientations de monsieur Khelifi Ounissi, Directeur Général de la Sûreté Nationale . Notre interlocuteur a fait état également que toute préoccupation ou doléance à caractère professionnel, sanitaire et social, présentée par tout policier retraité ou son ayant droit, nécessitant une étude au niveau central, recevrait des suites par écrit, comme le prévoit le Droit Administratif, Civil, Social du Pays. Il a loué formellement les efforts consentis par les responsables de la D.G.S.N aux plans local, régional et national, et ceux de l’Association Nationale des Retraités de la Sûreté Nationale (ANRSN), tendant à la prise effective de la situation sociale des policiers retraités, particulièrement la régularisation définitive des logements qu’ils occupent depuis belle lurette, avec l’acquittement des frais du loyer, de l’eau, du gaz et de l’électricité. Notre interlocuteur s’est félicité des bonnes relations de coordination entre l’Association de wilaya des retraités de la Sûreté Nationale d’Ain-Témouchent et l’ensemble des responsables de la Sûreté de wilaya. Rappelons qu’au plan effectif, cette Association de wilaya des policiers retraités compte actuellement huit cent dix (810) personnes à travers l’ensemble des 28 communes que compte la wilaya.