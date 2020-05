Pôle & Mic : Aller vers une décision courageuse !

La Tunisie n’a enregistré aucun cas durant ces derniers jours. Une information qui fait chaud au cœur. Une information qui confirme que malgré le «peu» de moyens, elle a pu lutter contre ce maudit virus. Chez nous, il y a peu décès, mais le nombre de cas contaminés ou accueillis dans nos hôpitaux ne baisse pas. Ce qui est positif, il y a des guéris. Ce qui rassure davantage. Mais là, il faut que nos responsables et médecins fassent un bilan et une critique ou autocritique sur le déconfinement partiel ou le confinement. Il faut poser la question, pourquoi le nombre de contaminés n’est pas en baisse malgré le confinement? beaucoup de choses ont été dites sur l’indiscipline et l’anarchie de la part de certains citoyens. Cette population « inconsciente » est certes minoritaire et qui ne représente pas les 20%, peut contaminer encore et encore d’autres citoyens sains. Dans nos rues et durant la nuit, des enfants courent les rues et n’ont pas « peur » d’être arrêtés ou appréhendés. Les parents ne jouent pas leur rôle. Des citoyens se baladent dans les rues et se collent l’un à l’autre sans masques. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, plaide pour un confinement total en Algérie durant les derniers jours du mois de Ramadhan et à l’occasion de la fête de l’Aïd, n’est pas écarté. Une proposition suggérée au Premier ministère par le Comité scientifique et de suivi de la pandémie du coronavirus. Le ministre affirme que la décision ne leur appartient. Le port de masques devrait être obligatoire à condition qu’ils soient disponibles. La confection de masques pourrait être donnée aux différentes prisons du pays. Ils peuvent aussi être confectionnés par les petites entreprises. Il faut aller vite en besogne et prendre des décisions sévères et d’accompagnement dans le cadre du confinement. La sensibilisation devra être aussi relancée sur le terrain en impliquant les citoyens.