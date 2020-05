Les Algériens toujours inconscients face au virus : Le port du masque obligatoire pour les commerçants

Que s’est-il passé depuis pour que ce chiffre triple et les malades atteints se comptent, hélas, en milliers? Comme à l’accoutumée et selon les estimations quotidiennes pour l’évaluation de la contamination par le Covid 19, l’orateur signale que le nombre de contaminations a augmenté de 189 nouveaux cas, ces dernières 24 heures (bilan de mercredi), pour atteindre au total 6.442 cas confirmés répartis sur l’ensemble du territoire national, selon la même source. Le nombre de guérisons a augmenté de 100 (60 la veille) pour atteindre 3.158, selon le Pr Fourar qui a précisé, dans son point de presse quotidien, que 11.753 personnes étaient sous traitement, rappelant que l’Algérie avait opté pour le protocole sanitaire de Chloroquine pour guérir les patients. Pour ce qui est des nouveaux cas de décès, ils ont été enregistrés dans les wilayas d’Ain Defla avec 02 cas, un cas à Tébessa, Oran, Béjaia Bouira et enfin dans la wilaya du sud du pays : Ouargla. Par tranches d’âge, les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 57% du total des cas confirmés, alors que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 67% des cas de décès. Devant ce constat macabre, né des retombées de la propagation de la pandémie du Coronavirus, l’Algérie a enregistré sept nouveaux décès du Covid-19, ces dernières 24 heures, portant à 529 le nombre de morts dans le pays depuis le début de la pandémie, a annoncé, jeudi dernier, le porte-parole du comité scientifique en charge de la gestion de l’épidémie, le Pr Djamel Fourar. Seulement et devant cette situation dramatique, des voix se sont élevées pour exiger le confinement qui se prolongera jusque l’après l’Aïd pour éviter le pire aux Algériens, aveugles par l’inconscience totale devant cette course effrénée. Les Algériens restent dans l’expectative de quel confinement s’agit-il puisque les inconscients pullulent dans les ruelles de certains quartiers populaires des grandes villes ? Mise à part la fermeture de quelques commerces, les rues sont toujours animées, il n’y a pas de distanciation sociale et les citoyens ne se protègent guère par le port de masque valable pour éviter la propagation. Même si le prix des masques a connu une légère baisse passant à 80 DA, la télévision algérienne veut faire dans la nouveauté, en diffusant des cours de confection manuelle de masques. Mais depuis que les officiels aient crié haut et fort, en jonglant avec les millions de masques, tantôt distribués au personnel de la santé, 20 millions sont stockés chez la PCH, selon les propos du secrétaire d’État à la pharmacie, Mokhtar Benbahmed, avec en sus les nouveaux arrivages de tonnes de masques venus de Chine. Mais devant cet état de fait, le citoyen algérien se demande quelle stratégie à adopter et que faire devant cette situation confuse devant la bataille des chiffres des officiels sur cette problématique. A l’évidence et dorénavant, on ne badine plus avec le respect des consignes et le port du masque sera, incontestablement, obligatoire à partir de demain, dimanche, pour riposter à la contamination du virus et pour interpeller les plus récalcitrants à plus de vigilance. Et parlant de responsabilité, le ministre du Commerce vient d’exhorter les commerçants, depuis la capitale de l’ouest, qu’une sanction de fermeture d’un mois pour tout manquement à cette mesure (…) Le commerçant doit choisir, ainsi, entre le port du masque de protection ou la fermeture. Les ministères du Tourisme et de l’Artisanat ainsi que celui de la Formation professionnelle sont interpellés à plus d’implication dans ce processus de fabrication locale de masques et pourquoi pas les distribuer gratuitement aux usagers et citoyens, après que le prix d’un seul masque ait plafonné les 80 DA.